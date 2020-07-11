«Марш Фургала» парализовал Хабаровск: шествие в защиту губернатора растянулось на километры
Сегодня, 11 июля, Хабаровск вышел на шествие в защиту Сергея Фургала, губернатора Хабаровского края, обвиняемого в организации заказных убийств в 2004-2005 годах. Сергей Иванович сейчас находится в Москве, в тишине Лефортово, а в крае шумно – многие жители вышли на улицы, чтобы выразить свое мнение по поводу ареста «народного губернатора». Комсомольск-на-Амуре, Бикин и даже Биробиджан не остались в стороне. Там тоже прошли стихийные митинги, одиночные пикеты, шествия.
Главную площадь города и еще несколько общественных мест закрыли на санобработкуФото: Ксения ТУРТЫГИНА
Традиционно «агорой» в Хабаровске становится площадь им. Ленина, именно туда с утра потянулись люди. Однако так сложилось, что на эти выходные в городе запланировали масштабную анти-ковидную дезинфекцию и несколько общественных мест, ради безопасности горожан, перекрыли. В том числе и главную площадь.
Народ начал копиться у памятника Ленину. Проезжающие мимо площади автомобили разрывали воздух гудками, на некоторых виднелись наклейки в поддержку губернатора. До 12 часов люди стояли, кричали «Свободу Фургалу», но не двигались с места.
Горожане инстинктивно собрались у памятника ЛенинуФото: Ксения ТУРТЫГИНА
Около полудня я краем глаза заметила какое-то движение возле ограждения – некий гражданин стал один за другим отодвигать заборчики. После чего, кто сразу, а кто немного помявшись, горожане хлынули на площадь. Я окинула взглядом пространство: дезинфекторов не заметила, видимо, закончилась обработка. Хотя, могу и ошибаться.
Вот тут и начался «марш Фургала». Люди, побродив по площади, совершенно не боясь автомобилей, двинули по проезжей части Муравьева-Амурского. Светофор несколько раз сменил цвет сигнала, но никто – ни пешеходы, ни водители – не обращали на него внимания. Люди шли, водители стояли. Казалось, что этому не будет конца. Автомобильное движение по центру города было парализовано. Встали легковушки, автобусы, троллейбусы, трамваи.
В инстаграме Сергея Фургала шла прямая трансляция событий на площади. Скриншот из аккаунта
Дойдя до Комсомольской площади, шествие повернуло к площади Славы, затем на улицу Ленина. Надо отдать должное сотрудникам ГИБДД: они полностью сконцентрировались на безопасности пешеходов, быстро перекрыли дороги, давая людям пройти. Когда я встала на зебре, чтобы сфотографировать шествие, ко мне подбежал полицейский.
- Девушка, осторожнее, отойдите в сторону!
- Я кому-то мешаю?
- Нет, просто вас могут другие пешеходы толкнуть.
Тем временем «марш Фургала» дошел до площади им. Блюхера, свернул по Пушкина, двинулся, замыкая круг, к площади им. Ленина. И… пошел на второй круг. Все повторялось: перекрытое для автомобилей движение, гудки, речевки «Свободу Фургалу! Свободу губернатору!», «Наш выбор – наш Фургал!».
Самодельные, на скорую руку сделанные плакаты перемежались с отпечатанными листовками и наклейкамиФото: Ксения ТУРТЫГИНА
Второй круг опять привел шествие к «белому дому». Но на этот раз никто с площади не ушел. Люди столпились возле здания правительства Хабаровского края. Откуда-то появился мегафон.К мегафону прорвалась Надежда Томченко, пресс-секретарь губернатора. Она просила людей уйти, не устраивать несанкционированных, незаконных акций. Однако дальневосточников в этот момент могло успокоить появление только одного человека – Сергея Фургала. Но он в Москве, в Лефортово.
Мегафон перешел в другие руки. Мирное шествие превращалось в стихийный митинг.
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Выступление пресс-секретаря Сергея Фургала на стихийном митинге в поддержку губернатора.Правительство Хабаровского края
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ИСТОЧНИК KP.RU
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