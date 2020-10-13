Проклятье второго периода: хабаровский «Амур» уступил «Витязю» со счетом 3:6. Фото: ХК «Витязь»

Хабаровские болельщики всегда ждут второго периода в игре своей команды с напряжением. Так в этом сезоне складывается, что забивая в первой двадцатиминутке, «Амур» теряет свое преимущество во второй. То ли сил не хватает толи чего-то еще.

Так получилось и в матче в подмосковным «Витязем». Первый период очень порадовал – уже на 11 минуте Кирилл Рассказов прорвался к воротам и свой момент не упускает, забивая с неудобной руки. Спустя 8 минут, когда «Амуру» удалось расставиться в зоне соперника какой-то абсолютно незаметный со стороны гол забивает Артур Гиздатулин доводя счет до 0:2.

- Нужно забивать. Плохо играем в обороне. Сейчас надо как-то реабилитироваться и возвращаться в игру, - делится планами после первого периода Вячеслав Сараев, защитник «Витязя».

И этот план с блеском удался подмосковной команде. За двадцать минут «Витязь» забил «Амуру» сразу пять шайб. А началось все с фола Глеба Корягина за задержку соперника клюшкой арбитры назначили буллит в ворота хабаровчан, и Дмитрий Лугин уверенно обыграл Марека Лангхамера. «Витязи» воспрянули духом и совершенно переломили, как поначалу, казалось, проигранный матч.

Буллит был забит на 25 минуте, два гола на 26, третий на 33, четвертый на 38 минуте – в раздевалку. Даже таймаут взятый Сергеем Светловым, главным тренером «Амура» не помог сбить атакующий настрой соперников. Надо ли говорить с каким настроением хабаровчане отправились на перерыв?

- Мы вчистую проиграли период, пять шайб пропустили, отмечает Александр Полунин, нападающий «Амура». – Это непозволительно, надо что-то менять. Надо играть так же, как мы играли в первом периоде – правильно, давить. Будем стараться отыграться.

К сожалению, отыграться «Амуру» уже не удалось. Да и было это маловероятно. Хотя на 58 минуте Томаш Зогорна забил одну шайбу сделав счет – 5:3, но за две минуты до конца «Витязь» восстановил статус-кво вкатив в пустые ворота (вратаря поменяли на еще одного полевого игрока) шестой гол.

- Нам в зачет можно поставить только первый период. Второй период начали скованно, нахватали удалений, получили буллит. Подвело нас то, о чем мы говорили и готовились к этому – дали противнику пространство, пошел брак, - прокомментировал матч Сергей Светлов, главный тренер «Амура». –У нас сложная поездка, сейчас готовимся играть дальше.

Следующим соперником хабаровской команды станет казанский «Ак Барс». Матч состоится уже в среду 14 октября.

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