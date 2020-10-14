Ко дню рождения Хабаровского края 2020: самый крупный остров Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

В этом году Хабаровскому краю исполняется 82 года. История региона начинается с 20 октября 1938 года после разделения Дальневосточного края. До праздничной даты мы постараемся рассказать о выдающихся особенностях нашего региона. Условно этот проект назвали «Самое-самое в Хабаровском крае!». Это значит, что до дня рождения региона мы будем рассказывать о том, что можно преподнести с приставкой «самое». Например, самый большой остров в регионе – Большой Шантар.

К Шантарам сегодня приковано пристальное внимание многих: ученых, туристов, краеведов. Школьники даже создали о них мультфильм. Сегодня эта территория имеет статус национального парка, здесь действуют определенные правила, существует ряд запретов. А когда-то здесь была вполне себе обжитая людьми земля, которые занимались лесозаготовками, звероводством и охотой, овощеводством и морским промыслом. На острове организовали инфраструктуру, были в том числе и кладбища.

Когда-то это была вполне себе обжитая людьми земля Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

- Большой Шантар – это самый крупный остров Шантарского архипелага. Его площадь 1766 квадратных метров. В основном на его территории хвойные леса, в северо-восточной части острова есть озеро Большое, соединенное с морем узким проливом, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

В советском прошлом, на острове базировалась военная часть. Теперь уже на заповедной территории каждый год проводят чистки – военные экологи приезжают сюда, чтобы собрать мусор, оставленный предшественниками. Речь идет об остатках строений, металлоконструкций, емкостей.

Помнит история острова и трагические события. Например, ученым удалось восстановить событиях 70-летней давности. Поиски начались с могильной плиты, которую водой смыло с погоста. Оказалось, что под ней был погребен первый картограф острова Иван Васильевич Нагорных. Он стал жертвой вора, который собирался бежать за границу.

На Шантарах обитают много животных и птиц Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

До Шантарских островов доезжают только самые упертые туристы. Эта территория – родной дом для множества птиц, среди которых встречаются и редкие виды, а в акватории можно видеть подходящих довольно близко к берегам островов гренландских китов. Полноправный хозяин шантарской тайги медведь. Обитают здесь и другие животные.

Присоединяйтесь к нашему проекту и предлагайте идеи, о чем самом-самом в Хабаровском крае можно рассказать. Пишите в комментариях, присылайте сообщения в WhatsApp +7 909-874-40-51 или на редакционную почту red.habkp@phkp.ru.

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