«Барсы» задавили «тигров»: казанский «Ак Барс» разгромил хабаровский «Амур» со счетом 4:0. Фото ХК «Ак Барс»

Не случайно Сергей Светлов, главный тренер хабаровского «Амура» в своем интервью эту выездную серию назвал «тяжелой». Хабаровчан ждут игры с командами, которым очки нужны как воздух и просто так, без борьбы отдавать их они не намерены.

То, что легкой прогулки у дальневосточников не получится уже доказал подмосковный «Витязь», совершивший великолепный камбэк не только отыгравший у Амура две шайбы, но забив сверх этого еще три. Следующим стал казанский «Ак Барс».

С первых же минут встречи «барсы» ринулись в атаку, игроки «Амура» едва успевали отбиваться. На 15 минуте хозяева забивают, судьи смотрят видеоповтор и гол отменяют – он был забит с нарушением правил, однако спустя несколько секунд шайбу все-таки «проталкивают» в ворота Евгения Аликина.

Роковой второй период в этой встрече не прошел для «Амура» даром – еще две шайбы от «Ак Барса» сделали счет разгромным стало понятно, что отыграться хабаровчанам не светит. Хотя «тигры» очень старались.

В третьем периоде «Амуру» опять забивают и несмотря на попытки отыграть хоть одну шайбу «тиграм» так и не удалось забить. Второй выездной матч – второе поражение.

- С нашей стороны как будто игра была интересная, быстрая и моменты были, - отметил на послематчевой пресс-конференции Сергей Светлов, главный тренер ХК «Амур». – К сожалению в первом периоде мы не реализовали свои моменты. Не много было, но тем не менее. По всей игре противник доминировал – очень высокий темп, хорошее движение. Сегодня много голов было забито именно с подставления. Хоть и готовились к этой игре, все-таки не смогли выиграть.

«Амур» продолжает играть на выезде. Следующий матч он проведет в краснодарском крае с местным хоккейным клубом «Сочи».

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