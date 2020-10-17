Жаркий Сочи»: хабаровский «Амур» по буллитам обыграл ХК «Сочи» со счетом 4:3. Фото ХК «Сочи»

Давненько «Амур» не радовал болельщиков победами на выезде. После домашней серии хабаровчане сначала проиграли подмосковному «Витязю», затем уступили казанскому «Ак Барсу». От игры в курортном Сочи фанаты «тигров» тоже ничего хорошего не ждали, однако хоккеисты собрались и показали южанам дальневосточный характер.

Впрочем, начало матча у хабаровчан не задалось. Активно атаковали обе команды, но игроки ХК «Сочи» оказался точнее. В середине первого периода ворота Марека Лангхамера поразил Олег Погоришный, «Сочи» организовали настоящую осаду и третий бросок достиг цели.

Во втором периоде «тигры» вполне могли отыграться, бросков по воротам Максима Третьяка было множество, но переиграть голкипера южан так и не удалось. Зато хозяева свой шанс не упустили. На 28 минуте Олег Погоришный делает свой первый в лиге дубль.

«Сочи» ведет 2:0 и, казалось бы, победа у них в кармане. Но не тут-то было. На 32 минуте Кирилл Рассказов выйдя на рандеву с Третьяком и отыгрывает одну шайбу, за 8 секунд до конца второго периода братья Ушенины преподносят неожиданный сюрприз. В большинстве Вячеслав Ушенин выигрывает вбрасывание, а его брат Владислав Ушенин сравнивает счет – 2:2. Стоит отметить, что по броскам и по броскам в створ в этой двадцатиминутке хабаровчане почти вдвое переиграли сочинцев.

- Перед началом периода поговорили в раздевалке, сделали выводы и совсем по-другому сыграли второй период, - рассказал Павел Турбин, защитник ХК «Амур». – Чувствуется усталость, очень тяжелый у нас выезд получился физических сил потратили много, но, с другой стороны, как-то более-менее вкатились, перестроились к этой игре.

На 50 минуте хабаровчане и вовсе выходят вперед – шайбу забивает Владимир Бутузов, но удержать преимущество не смогли. Ере Карьялайнен сравнивает счет, и игра переходит сначала в овертайм, а после ничьей в дополнительное время в серию штрафных.

В этот раз в серии буллитов хабаровчане отличились: забили практически все, кто выходил к воротам и в то же время Марек Лангхамер не пропустил не одной шайбы в свои ворота. И долгожданная победа «Амура» на выезде - 4:3.

Сейчас хабаровский «Амур» возвращается домой и уже в понедельник сыграет с «Йокеритом» положив начало второй домашней серии в этом месяце.

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