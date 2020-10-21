И хотелось, и моглось: хабаровский «Амур» разгромил на своем льду казанский «Ак Барс» со счетом 7:1 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

После отличной игры с финским «Йокеритом», когда «Амур» выиграл со счетом 4:1, матча с безусловным лидером конференции «Восток» хабаровские болельщики ждали с некоторым напряжением. Одно дело «шуты», совсем другое дерзкие и агрессивные «барсы». Предыдущая встреча «кошек» завершилась разгромом хабаровчан – 0:4. Сейчас, хоть и опасались повторения, но все равно ждали реванша.

Отыграться хотелось и самим «тиграм», в первом периоде «Амур» было не узнать - собранная четкая игра как в обороне, так и в атаке. Уже на 5 минуте Александр Кузнецов открывает счет. Спустя три минуты Владимир Бутузов повторяет маневр прошлого матча получает шайбу отрывается от защиты и забивает в меньшинстве. Третью шайбу в свои ворота казанцы получили после удаления Ляхова.

Большинство на 16 минуте реализовывает защитник Михал Йордан. Тренерский штаб казанцев требует водеопросмотра, но арбитры, тщательно изучив момент признают гол хорошим – 3:0. Главный тренер «Ак Барса» достает валидол.

Во втором периоде гостям удалось отыграть одну шайбу – на 25 минуте заработанное большинство реализовал Стефан Да Коста. «Ак Барс» оживился, взвинтил темп и заставил хабаровских болельщиков напрячься – для казанской команды отыграть еще два гола вполне реальная задача. Однако «Амур» не отступает и на 37 минуте опять играя в большинстве Михал Йордан делает дубль - 4:1.

Ну и за минуту до окончания второй двадцатиминутки Валентин Пьянов после великолепного паса Кирилла Рассказова доводит счет до сакраментальных 5:1 Зрители ликуют, кто-то танцует на ступеньках вместе с девушками из группы поддержки «Амура». Казанские болельщики в гостевом секторе растеряны, такого от «тигров» не ожидал никто.

- Я только вышел со скамейки, парни там хорошо сыграли – отлично вошли в зону, и я получил шайбу, просто бросил по воротам, и она зашла, - делится впечатлениями Михал Йордан, капитан команды «Амур». – Нам надо еще хорошо сыграть двадцать минут.

Третий период был напряженным, однако «тигры» своего преимущества не отдали. На 53 минуте Михал Йордан делает хет-трик – 6:1. А на 54 минуте Никита Камалов окончательно размазывает казанцев по площадке – 7:1. Тренерский штаб «Ак Барса» просит еще один видео просмотр – гол чистый. И это окончательный счет в этой фантастической игре и третья победа «Амура» подряд.

Следующие два матча на домашнем льду «Амур» проведет с челябинским «Трактором», первая игра пройдет уже в эту пятницу.

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