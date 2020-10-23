Могли, но не сумели: хабаровский «Амур» уступил «Трактору» со счетом 2:4 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

После трех успешных игр подряд, особенно после матча с лидером конференции «Восток» - казанским «Ак Барсом», болельщики в команду поверили и в сегодняшнем противостоянии с челябинским «Трактором» также ждали победы.

Хотя «Трактор» в этом сезоне далеко не мальчики для битья. В команде очень сильные звенья легионеров, отличная игра в большинстве и прекрасная защита. О том, что команда приехала в Хабаровск за очередными двумя очками стало понятно уже в начале первого периода, когда свою возможность реализовал защитник гостей Дмитрий Огурцов.

Но и «Амур» сдаваться не собирался в стартовой двадцатиминутке игла шла на встречных курсах, на достаточно высоких скоростях еще до заброшенной шайбы хабаровчане два раза «простили» соперников, а на 11 минуте Кирилл Рассказов сравнивает счет. Первую атаку на свои ворота голкипер отбил, вторую не сумел.

Ровно через 30 секунд Валерий Васильев выводит «Амур» вперед. Чтобы сбить атакующий настрой «тигров» главный тренер «Трактора» берет тайм-аут и это ему удается. Первый период заканчивается с минимальным преимуществом хабаровской команды.

Через 4 минуты после начала второй двадцатиминутки уже «Трактор» сравнивает счет. Все понимают, что игра идет до забитого гола, стараются забить сами и не дать этого сделать сопернику. Второй период так и завершается – вничью.

- Трактор немного добавил, мы не среагировали на это, - делится впечатлениями Кирилл Рассказов нападающий ХК «Амур». – Нужно не давать им разгоняться, может они только просыпаться начинают – я не знаю. Нужно гнуть вою линию и играть так, как мы играли прошлые игры – в свой хоккей и не обращать внимания на соперника. Надо добавлять, забирать инициативу и добиваться победы.

План хорош, но видно, что очень плотная игра забирает много сил у хабаровских хоккеистов. Падают скорости, становиться много брака в передачах, «тигры» часто теряют шайбу и отдают ее сопернику.

На 48 минуте Игорь Исаев выводит свою команду вперед забивая с острого угла третий гол в ворота Евгения Аликина. «Амур» пытается организовать навал на ворота соперника. «Навал» получается, а вот забить – нет. Даже замена вратаря на шестого полевого игрока не приносит своих плодов. Зато «Трактор» почувствовав вкус победы ровно за минуту до конца матча забивает в четвёртый раз, ставя точку в этой встрече.

«Амуру» остается надеяться на реванш – вторая игра с командой из Челябинска пройдет уже в это воскресенье. Посмотрим удастся ли Сергею Светлову настроить свою команду на победу и поквитаться с «Трактором» за прерванную победную серию.

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