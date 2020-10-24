Наконец-то победа: «СКА-Хабаровск» выиграл у московского «Чертаново» со счетом 2:0 Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Восемь игр подряд в первенстве Футбольной национальной лиге «СКА-Хабаровск» не одерживал побед. В итоге сейчас команда, весьма резво начавшая сезон, оказалась у опасной черты в турнирной таблице всего с 14 очками в активе.

Сегодняшний соперник армейцев – московское «Чертаново», взрывавшее в прошлом сезоне лигу, тоже не блещет результатами. Москвичи уже несколько туров находятся в «зоне вылета» и все это после ухода их главного тренера и ключевых игроков в «Крылья Советов».

У «красно-синих» наставник сменился буквально накануне игры с «Чертаново». Новый главный – легендарный Сергей Юран заявил, что предпочитает достигать целей и играть в атакующий футбол. Вчера он провел первую тренировку команды и сегодня выведет ее на поле.

Как и обещал новый главный тренер, сразу поле стартового свистка, СКА ринулся в атаку, обосновавшись на половине соперника. Уже на шестой минуте матча Дмитрий Барков – новый капитан команды, получив прекрасную, на грани офсайда, передачу отправляет мяч в ворота.

Все попытки «Чертаново» отыграть мяч успехом не увенчались, редкие вылазки в штрафную армейцев заканчивались (если вообще заканчивались) ударами мимо ворот. Единственный шанс забить у москвичей появился после ошибки «красно-синих» почти у самой штрафной. Но и его гости не использовали.

Второй тайм сюрпризом тоже не стал, кроме того, гости продрогли на неласковой хабаровской погоде (в Хабаровске циклон, похолодание, дождь и мокрый снег), разозлились и стали допускать больше нарушений. Хабаровчане продолжали атаковать и на 52 минуте встречи Рамазан Гаджимурадов забил второй мяч в ворота «Чертаново». После этого гости матч больше доигрывали, отбывая номер, чем боролись.

Итог встречи – 2:0 в пользу хозяев поля. Это первая после восьми туров подряд победа армейцев и первая победа, одержанная командой под руководством нового главного тренера Сергея Юрова.

- Самое главное парни слышали, слушают это самое главное для любого главного тренера и поэтому я считаю что пани могут больше, - отметил Сергей Юран на послематчевой пресс-конференции.- Я тут всего третий день но то что я увидел - есть потенциал, есть что выжимать. Поэтому после игры я им сказал, что этого мне мало - вы можете лучше.Поблагодарил за матч - самоотдача была, желание было, а это главное.

Следующий матч армейцы проведут на выезде, в Томске, с местной «Томью». Занимающей пока последнее место в первенстве.

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