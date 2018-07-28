Бесплатное диспансерное наблюдение детей и взрослых
Этот вопрос «КП» задала руководителю хабаровского филиала «Страховой компании «СОГАЗ-Мед» Нелли Александровне Лазерко.
Сразу поясню: диспансеризация - это комплекс мероприятий, включающих в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследования, которые проводят для оценки состояния здоровья. С 21 года диспансеризацию можно пройти бесплатно один раз в три года. А диспансерное наблюдение подразумевает отслеживание в динамике состояния здоровья пациентов, страдающих хроническими заболеваниями. Оно необходимо, чтобы вовремя предупредить обострения, осложнения. Решение о необходимости проведения диспансерного наблюдения принимает лечащий врач.
Кто проводит диспансерное наблюдение и в какие сроки?
Диспансерное наблюдение осуществляют врач-терапевт, врач-специалист, врач отделения медицинской профилактики, фельдшер кабинета медицинской профилактики или центра здоровья, врач фельдшерско-акушерского пункта. Если пациент определен в группу диспансерного наблюдения к узкому специалисту, а такой врач в медицинской организации, к которой прикреплен пациент, отсутствует, терапевт может направить застрахованное лицо для проведения диспансерного наблюдения в другую медицинскую организацию, оказывающую специализированную помощь по профилю заболевания. Диспансерное наблюдение может осуществляться как на постоянной основе, так и в течение определенного времени.
Как понять, что пациент здоров, и диспансерное наблюдение больше не требуется?
Основаниями для прекращения диспансерного наблюдения являются:
1) выздоровление или достижение стойкой компенсации физиологических функций после перенесенного острого заболевания (состояния, в том числе травмы, отравления);
2) достижение стойкой компенсации физиологических функций или стойкой ремиссии хронического заболевания (состояния);
3) устранение (коррекция) факторов риска и снижение степени риска развития хронических неинфекционных заболеваний и их осложнений до умеренного или низкого уровня.
Как пациенты узнают о необходимости прохождения диспансерного наблюдения?
О диспансерном наблюдении пациентам могут напоминать медицинские работники и страховые представители. Медицинский работник при проведении диспансерного наблюдения информирует гражданина о порядке, объеме и периодичности консультаций. Диспансерное наблюдение является естественной частью жизни и призвано служить поддержкой в борьбе с болезнью или в период восстановления.
СПРАВКА «КП»
Кому требуется диспансерное наблюдение?
- Гражданам, страдающим отдельными видами хронических неинфекционных и инфекционных заболеваний (онкология, сердечно-сосудистые, ВИЧ-заболевания и другие).
- Гражданам, находящимся в восстановительном периоде после перенесенных тяжелых острых заболеваний (в том числе травм и отравлений).
- Детям первого года жизни.
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