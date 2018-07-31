Фотоконкурс «КП» - Здравствуй, школа!

СЕГОДНЯ 12:51 2018-08-03T12:51:42+03:00

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С 5 августа по 5 сентября 2018 года на сайте «Комсомольской правды» в Хабаровске» (hab.kp.ru) пройдет веселый фотоконкурс «Здравствуй, школа!». Собираетесь в первый класс? А может, в выпускной или в средние классы? Совершенно не важно - стать участником конкурса может любой школьник, независимо от возраста.

Условия участия:

- Загрузите фото своего ребенка с помощью формы загрузки на сайте hab.kp.ru или пришлите его на адрес электронной почты habkp@phkp.ru. Обязательно укажите фамилию, имя, возраст школьника и расскажите о его увлечениях.

- Укажите контактные номера телефонов для обратной связи.

- Расскажите о своем участии в конкурсе в социальных сетях. Пусть за вас голосуют все ваши знакомые!

Форма загрузки фотографий появится на сайте «КП» пятого августа, присылать свои фотографии на почту habkp@phkp.ru можно уже сейчас - они будут опубликованы в день старта голосования. По правилам любой посетитель сайта hab.kp.ru сможет проголосовать за каждого участника один раз в сутки.

Восьмого сентября мы подведем итоги вирутального голосования и назовем троих победителей, набравших наибольшее число голосов. Фотография участника, занявшего первое место, будет опубликована в еженедельном выпуске газеты «Комсомольская правда».