Женщина умерла после пластической операции на груди в хабаровской больнице

1 Авг. 12:46 2018-08-03T07:38:30+03:00

Через три дня после операции хабаровчанка скончалась в реанимации

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В Хабаровске пластическая операция на груди закончилась гибелью пациентки. Женщина скончалась в отделении реанимации, куда ее перевели спустя три дня после «пластики». В себя 37-летняя пациентка так и не пришла.

На данный момент о случившемся известно сравнительно мало. Всего в Хабаровском крае четыре таких больницы: в столице региона их три, а лицензированных специалистов только шесть. В интересах следствия, правоохранители не раскрывают ни название медицинского учреждения, ни точную дату случившегося, ни даже родной город пациентки.

- Установлено, что в конце июля 2018 года женщина перенесла операцию по маммопластике в одном из медицинских учреждений Хабаровска. Поскольку самочувствие женщины ухудшилось, ее перевели в реанимацию, где на третьи сутки после операции она скончалась, - рассказала Дарья Немцева, старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». Из медицинского учреждения, где погибла женщина уже изъяли всю необходимую документацию.

- Назначено проведение ряда экспертиз. Будет дана оценка причинам смерти женщины, а также действиям врачей медицинского учреждения по проведению операции и послеоперационному наблюдению. Результаты экспертизы будут учтены по вынесению итогового решения по уголовному делу. Оно находится на контроле руководства следственного управления, - добавила Дарья Немцева.

Врачу, проводившему операцию, в случае если его вина будет установлена и доказана, может грозить до двух лет лишения свободы.