2018-08-05T16:40:57+03:00
Происшествия

Тело молодой хабаровчанки, пропавшей несколько дней назад, нашли в мешке в центре города

По предварительным данным, подозреваемых задержали, возбуждено уголовное дело
Элина ОГАНЕСЯН
Поделиться:
Тело девушки, пропавшей в Хабаровске, нашли в мешке в центре городаТело девушки, пропавшей в Хабаровске, нашли в мешке в центре городаФото: Социальные сети
Изменить размер текста:

Виктория Мударисова пропала 2 августа вечером в Хабаровске. Последний раз ее видели в районе Матвеевского шоссе, куда 18-летняя девушка отправилась навстречу с приятелем. Сперва Виктория не читала сообщения, затем звонки просто перестали поступать – мобильный отключили.

На поиски пропавшей отправились родственники, приятели, волонтёры и сотрудники полиции. Ориентировки на Викторию распространялись в группах в социальных сетях. Даже была информация, что хабаровчанку видели прохожие. Однако официального подтверждения не было. Спустя три дня, 5 августа, стало известно, что Виктории больше нет в живых.

- Ребята, всем спасибо за оказанную помощь. К сожалению, Вики больше с нами нет. Проявите, пожалуйста, тактичность, - написал в своем аккаунте Владислав, двоюродный брат Виктории.

Информацию подтвердили Сергей Савельев, руководитель поисково-спасательного отряда «Амур-поиск».

По предварительным данным, труп девушки в мешке нашли на стройке в районе улицы Карла-Маркса. Пользователи сети утверждают, что злоумышленников уже задержали. В убийстве обвиняют двух мужчин: молодого парня и хабаровчанина средних лет. Один из них уже привлекался к уголовной ответственности.

Источник «КП» сообщил, что по статье «Убийство» правоохранители уже возбудили уголовное дело. Мужчинам грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Приносим искренние соболезнования семье и близким Виктории.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Погода в Хабаровске на 6 августа 2018: днем +27, без осадков
Дубль два: Хабаровский «Амур» снова проиграл «Адмиралу»
В Хабаровском крае осудят парня, который украл у таксиста мобильный телефон
В Хабаровске директора школы-интерната и детского дома не следили за здоровьем своих воспитанников
Матч ФК «СКА-Хабаровск» и «Мордовия»: хабаровчане одержали победу со счетом 2:1
Хлопок газа в Северном районе Хабаровска: газовщики назвали причину возникновения происшествия
Погода в Хабаровске на 5 августа 2018: днем до +27, без осадков
В Хабаровске отпраздновали 100-летие Восточного военного округа
Хабаровский «Амур» с поражения начал межсезонье
В Хабаровском крае дачников вместе с урожаем увозят с подтопленных участков
Житель Хабаровского края попался на выращивании конопли
Корейские инвесторы хотят построить гольф-клуб в Хабаровске
Погода в Хабаровске на 4 августа 2018: днем до +26, без осадков
Молодая хабаровчанка вышла на прогулку и пропала
Хабаровчанин продавал через интернет несуществующих экзотических животных и "разбогател" на 100 тысяч рублей
За пост мэра Хабаровска поборются шесть кандидатов
Двое полицейских, выполняя служебный долг на Сахалине, погибли в жутком ДТП
Скверы в городе Юности Хабаровского края приведу в порядок
За хищение денег мошенник в Хабаровском крае может сеть на 10 лет
В Хабаровске пройдет благотворительный забег «Достигая цели»
Ребенок пострадал в дорожной аварии в Индустриальном районе Хабаровска
Шестилетний мальчик пропал в Комсомольске-на-Амуре
Жильцам верхних этажей «многоквартирников» в Хабаровске не хватит холодной воды
У «Армавира» не получилось отсудить победу у «СКА-Хабаровск»
Еще на 12 опасных перекрестках в Хабаровске появятся видеокамеры
Мужчина в Хабаровске закрыл долги прямо в поезде, чтобы не откладывать поездку
Авария в Комсомольске-на-Амуре: машину разорвало пополам, женщина скончалась сразу