Тело молодой хабаровчанки, пропавшей несколько дней назад, нашли в мешке в центре города

5 Авг. 16:22 2018-08-05T16:40:57+03:00

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Виктория Мударисова пропала 2 августа вечером в Хабаровске. Последний раз ее видели в районе Матвеевского шоссе, куда 18-летняя девушка отправилась навстречу с приятелем. Сперва Виктория не читала сообщения, затем звонки просто перестали поступать – мобильный отключили.

На поиски пропавшей отправились родственники, приятели, волонтёры и сотрудники полиции. Ориентировки на Викторию распространялись в группах в социальных сетях. Даже была информация, что хабаровчанку видели прохожие. Однако официального подтверждения не было. Спустя три дня, 5 августа, стало известно, что Виктории больше нет в живых.

- Ребята, всем спасибо за оказанную помощь. К сожалению, Вики больше с нами нет. Проявите, пожалуйста, тактичность, - написал в своем аккаунте Владислав, двоюродный брат Виктории.

Информацию подтвердили Сергей Савельев, руководитель поисково-спасательного отряда «Амур-поиск».

По предварительным данным, труп девушки в мешке нашли на стройке в районе улицы Карла-Маркса. Пользователи сети утверждают, что злоумышленников уже задержали. В убийстве обвиняют двух мужчин: молодого парня и хабаровчанина средних лет. Один из них уже привлекался к уголовной ответственности.

Источник «КП» сообщил, что по статье «Убийство» правоохранители уже возбудили уголовное дело. Мужчинам грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Приносим искренние соболезнования семье и близким Виктории.