В Хабаровском крае по подозрению в развращении ребенка задержали фотографа губернатора
В дальневосточной столице по подозрению в развращении несовершеннолетнего ребенка задержали заместителя начальника отдела мультимедийного сопровождения деятельности губернатора Хабаровского края. Говоря простым языком, Валерий Спидлен работает в правительстве фотографом.
- Дело возбуждено по статье 132 Уголовного кодекса РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». От этой информации я и сам в шоке был, когда узнал, - рассказал источник «КП» в правоохранительных органах.
В пресс-службе краевого правительства от комментариев отказываются, ссылаясь на то,что идет следствие.
- Пока идет следствие мы молчим, ничего не рассказываем и не комментируем. Не ходим навредить следствию, - ответили в правительстве Хабаровского края.
По информации, которой располагает «КП», в квартире фотографа провели обыск, изъяли компьютеры и другие информационные носители. Правоохранители предполагают, жертвой 58-летнего хабаровчанина стала 12-летняя девочка.
Новость буквально повергла в шок и знакомых Валерия, и журналисткое сообщество города, друзья и коллеги уверены, что на такой поступок он не способен.
- Валера - очень добрый и отзывчивый человек. Я давно его знаю только с хорошей стороны. Часто пересекались на правительственных мероприятиях. Не верю, что все то, что про него говорят правда, - рассказала знакомая фотографа.
Валерий Спидлен - известный хабаровский фотограф, который снимал не только правительственные мероприятия и самого губернатора, но и другие события из жизни города. Он часто устраивал личные фотовыставки и за долгую карьеру стал примером для начинающих фотографов.
В обстоятельствах этой скандальной истории сейчас разбирается следствие. Подозреваемого по решению суда поместили в следственный изолятор.