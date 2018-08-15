В Хабаровском крае по подозрению в развращении ребенка задержали фотографа губернатора

СЕГОДНЯ 12:17 2018-08-15T13:56:30+03:00

В Хабаровском крае по подозрению в педофилии задержали фотографа губернатора Фото: Из личного архива героя публикации

Силовики уже провели обыски в квартире Валерия Спидлена, сам он находится в следственном изоляторе

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В дальневосточной столице по подозрению в развращении несовершеннолетнего ребенка задержали заместителя начальника отдела мультимедийного сопровождения деятельности губернатора Хабаровского края. Говоря простым языком, Валерий Спидлен работает в правительстве фотографом.

- Дело возбуждено по статье 132 Уголовного кодекса РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». От этой информации я и сам в шоке был, когда узнал, - рассказал источник «КП» в правоохранительных органах.

В пресс-службе краевого правительства от комментариев отказываются, ссылаясь на то,что идет следствие.

- Пока идет следствие мы молчим, ничего не рассказываем и не комментируем. Не ходим навредить следствию, - ответили в правительстве Хабаровского края.

По информации, которой располагает «КП», в квартире фотографа провели обыск, изъяли компьютеры и другие информационные носители. Правоохранители предполагают, жертвой 58-летнего хабаровчанина стала 12-летняя девочка.

Новость буквально повергла в шок и знакомых Валерия, и журналисткое сообщество города, друзья и коллеги уверены, что на такой поступок он не способен.

- Валера - очень добрый и отзывчивый человек. Я давно его знаю только с хорошей стороны. Часто пересекались на правительственных мероприятиях. Не верю, что все то, что про него говорят правда, - рассказала знакомая фотографа.

Валерий Спидлен - известный хабаровский фотограф, который снимал не только правительственные мероприятия и самого губернатора, но и другие события из жизни города. Он часто устраивал личные фотовыставки и за долгую карьеру стал примером для начинающих фотографов.

В обстоятельствах этой скандальной истории сейчас разбирается следствие. Подозреваемого по решению суда поместили в следственный изолятор.