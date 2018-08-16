2018-08-16T14:00:29+03:00
Происшествия

Причину задержания Валерия Спилена назвал его адвокат

Как рассказал «КП» защитник, уголовное дело возбудили после фотосессии с участием детей
Ольга ФИЛИМОНОВА
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Фотосессия до следствия доведет: Адвокат Валерия Спилена приоткрыл завесу резонансного делаФотосессия до следствия доведет: Адвокат Валерия Спилена приоткрыл завесу резонансного делаФото: Из личного архива героя публикации
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В Хабаровске задержали заместителя начальника отдела мультимедийного сопровождения деятельности губернатора Хабаровского края, известного в регионе фотографа Валерия Спидлена. Вчера источник «КП» в правоохранительных органах подтвердил, что фотограф находится в следственном изоляторе, на него заведено дело по статье 132 Уголовного кодекса РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Корреспондент «КП» свзался с адвокатом Спидлена Михаилом Слепцовым, который рассказал подробности истории, повергнувшей в шок общественность.

- Дело возбуждено, его действительно взяли под стражу и обвиняют в этом страшном преступлении. Валерий чувствует себя нормально, я сегодня у него был вместе со следователем. Состояние моего подзащитного подавленное, для него это шок. Обострились проблемы со здоровьем, связанные с возрастом, но не до госпитализации, - рассказал Михаил Слепцов.

Пролил свет адвокат и на то, по какой причине был задержан именитый фотограф. Оказалось, что его обвиняет мама одной из девочек, которая во время фотосессии в действиях Валерия усмотрела сексуальный подтекст по отношению к своей дочери. К тому же, по некоторой информации, между чиновником и родительницей произошел конфликт.

- Мой подзащитный отрицает свою вину полностью и не признает факты, которые ему предъявлены. Все девочки, которые присутствовали на фотосессии, опрощены. Одно могу сказать: Валерия обвиняют в насильственных действиях, но никто в своих показаниях этого не подтверждает, - продолжает защитник.

По мнению Слепцова, такая трактовка происходящего - перегиб следствия.

- Понимаете, когда речь идет о педофилии, в глазах общественности это человек, который совершает сексуальные акты в отношении малолетних. А когда речь идет о том, что девочку фотографировали и при этом, может быть, неаккуратно притронулись - это совершенно другое, - считает адвокат.

Расследование резонансного уголовного дела продолжается, назначен ряд экспертиз, в числе которых медицинские и психиатрические исследования. Защитник считает, что до нового года материалы в суд не поступят.

- Вопрос в том, где Валерий будет проводить это время – в следственном изоляторе или, может быть, под домашним арестом. Есть шанс изменить меру пресечения на более мягкую, изменив статью на «Развратные действия», - резюмировал Михаил Слепцов.

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