2018-08-22T11:05:03+03:00
Общество

Путешествия на Шантарские острова в Хабаровском крае станут доступнее

Сейчас тур на архипелаг стоит больше 100 тысяч рублей
Александра ШОПЕНКО
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Фото: сайт shantary.comФото: сайт shantary.com
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Шантраские острова могут стать оной из основных точек развития туризма в Хабаровском крае. Потенциал у архипелага действительно есть - кроме уникальных природных объектов здесь можно воочию увидеть китов. Однако сейчас путешествия доступны далеко не каждому.

- 100 тысяч для Шантар - это нормально, - сказал Александр Федосов, зампред правительства Хабаровского края - министр культуры. - Путешествие требует определенных трудностей доставки - добраться можно только вертолетом. Все надо везти с собой, в том числе и бочки с топливом.

Вокруг островов сейчас активно развивается инфраструктура - построен туристический центр в бухте Ангачан (несколько километров от островов), возводится взлетно-посадочная полоса и база в аэропорту села имени Полины Осипенко. Все это вместе поспособствует тому, что путешествия на архипелаг станут дешевле.

- Можно просто побыть на Ангачане и понаблюдать за китами, касатками, пройти до птичьего базара. Как только будет хорошая инфраструктура, туры подешевеют. Я думаю, что до 70-60 тысяч мы сможем опустить стоимость путешествий на острова, - сообщил Александр Федосов.

В планах сделать Шантары и одной из точек развития круизного туризма в крае. В связи с этим на архипелаге создаются условия для причаливанная к берегу судов класса река-море.

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