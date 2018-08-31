«Показаний для госпитализации не было»: В минздраве прокомментировали гибель жительницы Камчатки, которую дважды отказались везти в больницу

СЕГОДНЯ 04:55 2018-08-31T06:07:54+03:00

«Показаний для экстренной госпитализации не было»: В минздраве прокомментировали гибель жительницы Камчатки, которую дважды отказывались везти в больницу Фото: Социальные сети

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Чудовищное происшествие, которое случилось 11 августа в Вилючинске, повергло в шок жителей всех регионов страны. 42-летняя Наталья Узленкова, страдающая от хронического заболевания почек, скончалась в стационаре городской больницы. Но страшнее другое — такого исхода, возможно, удалось бы было избежать, если бы не отказ врачей скорой помощи в госпитализации.

Полина, дочь погибшей Натальи, еще 10 августа вечером начала звонить в "скорую", потому что состояние мамы резко ухудшилось. Однако приехавшие на вызов медики лишь вкололи пациентке обезболивающие и отказали в госпитализации со словами: «Ну, куда мы ее повезем, вечер пятницы же?».Оказалось, что болеть на Камчатке разрешено только по будням. Так врачи и уехали. Прошло еще несколько часов, Наталья уже откровенно бредила, не узнавала родных, даже галлюцинации появились. Полина снова набрала 112. Та же бригада, почти те же отговорки. Девушке предложили лечь спать и не мешать спать маме.

За окном уже было утро, а легче Наталье не становилось, отчаявшаяся дочь на свой страх и риск снова вызвала медиков. На этот раз пациентку все-таки госпитализировали, но было уже поздно, она скончалась.

Следственный комитет по данному факту уже проводит доследственную проверку. В свою очередь разобраться в случившемся намерен и краевой минздрав. Сейчас в ведомстве проводят опрос персонала.

- Женщина на протяжении последних одиннадцати лет наблюдалась у врачей в учреждениях здравоохранения Камчатского края, системно проводила гемодиализ, последняя процедура состоялась 9 августа, тогда был организован и консилиум онкологов. Сотрудники скорой помощи после обследования оказали всю необходимую медицинскую помощь, показаний для экстренной госпитализации не было — рассказывает Татьяна Лемешко, министр здравоохранения Камчатского края.

Татьяна добавила, что в ходе проверки будет дана оценка действиям бригады скорой помощи. А пока оснований для возбуждения уголовного дела, по мнению правоохранителей, нет.

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