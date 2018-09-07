Многодетная мать с бывшим мужем двое суток плутала по тайге во время тайфуна «Джеби»

СЕГОДНЯ 12:35 2018-09-07T12:54:51+03:00

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В Хабаровском крае неподалеку от поселка Пивань в Комсомольском районе заблудились два человека. Бывшие супруги Ольга и Иван пошли в тайгу за грибами как раз в тот день, когда к региону мчался сильнейший за последние 25 лет тайфун «Джеби». О том, что надвигается непогода никто из них не знал. Днем 4 сентября на улице было пасмурно, но из-за облаков проглядывало солнышко. Ничего не предвещало беды.

- Обычно приходят сообщения от МЧС с предупреждением о непогоде, а в этот раз ничего такого не было. Я еще на небо посмотрела и сказала, что скоро дождик пойдет, - вспоминает тот день Ольга Бельды. - Взяли машину и поехали ненадолго в тайгу, насобирать грибов.

Этот поход по грибы они запомнят надолго. Солнышко, выглянувшее из-за облаков, когда экс-супруги уходили в лес, поспешило скрыться аж на двое суток. Начался сильный дождь, подул ветер, спустя пять часов брождений по непроходимой тайге Ольга и Иван поняли, что заблудились. Повезло, что была сотовая связь. Первым делом они написали друзьям, а потом позвонили в службу 112.

В этот момент грибники были на старой дороге, которую не используют уже много лет. Ее завалило старыми деревьями и ветками, но электропровода там все же проходили. Это означало, что поблизости есть и табличка, указывающая участки электросети. Женщина отыскала ее и попыталась объяснить спасателям, где они находятся, но все было тщетно.

А следом новый шок - на проселочную дорогу, по которой шли потерявшиеся грибники, вышел медведь.

- Самая я его не видела. Бывший муж уберег меня от шока. Иначе бы я точно закричала. Он буквально в 20 метрах от нас был. Мы на землю упали, прижались и поползли - рассказывает Ольга.

Кто знает, чем закончилась бы встреча с косолапым, если бы не бдительный экс-супруг. Иван и Ольга на локтях ползли по луже и грязи подальше от хищника, а как поняли, что оказались на безопасном расстоянии, поднялись и сломя голову побежали на сопку.

Приближалась ночь, оба уже были вымотаны, промокли до нитки. Ночевали путники в самодельном шалаше, смастерив его из веток и листьев.

- Нам сказали разжечь костер, высматривать факелы в тайге и ждать, пока нас спасут. Это мы и делали, только никого не видели. В итоге ночью мы уснули. Было очень сыро и холодно, - вспоминает Ольга Бельды.

Наглядно о последствиях тайфуна «Джеби» в Хабаровском крае. Грибникам очень повезло остаться в живых в тайге под проливным дождем и при сильнейшем ветре.Фото: Социальные сети

В первые сутки грибники просто ждали помощи, а на утро второго дня поняли, что полагаться им придется на самих себя. Благо, на телефоне еще оставалось несколько делений батареи.

- Как только начало светать, мы снова пошли искать дорогу домой. Позвонили в МЧС, нам сказали прислушаться, потому что рядом проходит железная дорога, и посоветовали идти на звуки. А потом у меня сел телефон и мы, прислушиваясь, пошли искать пути.

Весь день грибники пытались выйти на железную дорогу. Лишь потом выяснилось, что путники то ходили кругами, то шли в противоположную сторону. Пили ключевую воду, а ели все это время лесную ягоду. В основном малину, но иногда попадался и шиповник. С собой они не брали вообще никакой еды, а грибы, которые удалось насобирать, выкинули почти сразу, как поняли, что заблудились - уже не до них было.

На исходе вторых суток грибники сообразили, куда идти, но солнце стремительно опускалось за горизонт, а погода все ухудшалась. В итоге они забрели на еще одну заброшенную дорогу и решили разбить там лагерь. Насобирали веток для шалаша и попытались развести огонь, что под проливным дождем не так-то просто - все вокруг вымокло, да еще и зажигалка сломалась.

- Очень хотелось домой. В тепло, к детям, есть хотелось, - говорит Ольга. - Все то время, пока мы блуждали, я плакала. Боялась, что детей больше не увижу, а у меня их семеро!

У Ольги большая семья, семеро детей. Именно о них она и думала, плутая по тайге.Фото: Предоставлено героем публикации

Спасатели рассказывают, что зачастую потерявшиеся в лесу люди поддаются панике и видят галлюцинации от страха. Дальневосточная тайга особенно коварна: болото может заканчивается рекой с сильным течением, деревья растут так плотно, что увидеть что-то на несколько метров перед собой не получится, по этой же причине не выйдет и услышать кого-то, кто стоит в ста метрах, а особенно при ливне и ветре.

- Вести поиски людей в наших условиях сложно. Болота, высокая растительность, частые деревья, все это мешает разглядеть человека, особенно, если он сидит или лежит. Во втором случае найти потерявшегося можно только споткнувшись об него, - рассказывает Евгений Грязнов, начальник Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС России по Комсомольскому району. - Поиски с воздуха тоже нечасто заканчиваются успешно, особенно зимой. Нужно знать, что такое дальневосточная тайга, чтобы понимать, как тяжело там что-то или кого-то найти.

На памяти спасателей были случаи, когда в момент галлюцинаций люди по телефону отказывались от помощи и уходили глубже в лес. Некоторые из них до сих пор числятся пропавшими без вести. Нашим героям повезло больше. Проснувшись после одной из самых сложных ночей в их жизни, Ольга и Иван услышали звук поезда и пошли на него. В итоге вышли на железную дорогу, перешли ее и выбрались на трассу. Буквально спустя несколько минут там проезжали две машины. Как выяснилось, это были друзья и родственники пропавших.

- Когда они вышли из машин, даже не узнали нас, подумали, что какие-то бомжи идут. Еще бы. Вся одежда на нас была грязная, мокрая и рваная. Но близкие нас все же признали. Сразу начались объятия и слезы. Муж сказал, что больше меня ни с кем в лес не отпустит, сам будет всегда сопровождать, - рассказывает Ольга. - Мне повезло, что бывший супруг был рядом. Если бы не он, точно бы меня звери съели, я бы от голода умерла или еще чего-нибудь, но живой бы не выбралась. А ведь дома дети ждут.

Дома женщину ждали трое маленьких детей. В свои 36 лет у нее уже семеро сыновей и дочек, четверо из них уже взрослые - их Ольга взяла из приюта. Все они очень переживали за маму, но к счастью, она вернулась домой живой, хоть и с травмами.

- Получили за эти два дня переохлаждение, простыли оба, а я еще и копчик сильно ушибла, когда на сопку забиралась, поскользнулась и упала. Мы по таким местам там лазили: по кочкам, по сопкам и по болотам. Было ужасно. А сегодня к врачу ходили. У обоих обморожение конечностей. Все болит сильно, но главное, что мы живы, - жизнерадостно заканчивает беседу с корреспондентом «КП-Хабаровск» Ольга Бельды.

Женщина признается, что в тот момент думала о том, что больше никогда в лес за грибами не пойдет ни под каким предлогом, но вслух этого не говорила. Знала, что это будет неправда, поэтому молчала. А сейчас уже радостно говорит, что ходила в лес всегда, и бросать это дело не собирается.