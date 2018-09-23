«Как в девяностые»: Общественная палата прокомментировала сообщения о нарушениях на выборах губернатора Хабаровского края

СЕГОДНЯ 10:18 2018-09-23T11:15:10+03:00

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Второй тур выборов губернатора Хабаровского края продолжается. С самого утра в социальных сетях жарко - городские паблики буквально заполонили сообщения о нарушениях. Кому-то, якобы, звонят с угрозами, где-то не пускают наблюдателей или нарушают тайну голосования.

Угрозы, как сообщили члены Общественной палаты (ОП), сыпались в адрес замглавы Комсомольского района Игоря Касаткина. Якобы, представитель ЛДПР пришел к нему с требованием обеспечить голосования в пользу его кандидата. Аналогичная ситуация и с главой района имени Лазо Владимиром Сорокиным. Якобы, сам господин Фургал обратился к нему с такой же настойчивой просьбой.

- Соответствующие документы, насколько я знаю, поданы в правоохранительные органы, - сказал Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ. - Если эта информация подтвердится, то это, конечно, совершенно недопустимая ситуация, которая была только в девяностых годах. Это будем проверять мы и попросим правоохранительные органы, как минимум, прокомментировать, а может и предпринять какие-то меры.

Коснулись и видеозаписи в социальной сети, где кандидат Фургал посетил участок №46 в Хабаровске, но он оказался закрыт «чуть ли не на лопату». Однако это не подтвердилось, УИК работает в штатном режиме.

- Мы спокойно зашли на избирательный участок, поговорили с председателем. Там работают два наблюдателя от каждого из кандидатов, жалоб от них нет, - сказал Андрей Белоглазов, член Общественной палаты Хабаровского края.

Ролик с вбросом также, по словам членов ОП, оказался фейком и был размещен в интернете вчера. Аналогичная ситуация с недопуском на участок наблюдателя от ЛДПР, массовыми подвозами избирателей на такси в селе Гайровон и в Амурске. Сообщение о сработке пожарной сигнализации на участке в лицее «Вектор» также не подтвердилось. Оказалось, что кнопка сломалась, вскоре ее починят, никого с участка, как в Приморье, не выгоняли.

А вот фотографии с голосованием военнослужащих вызвали ажиотаж. В интернете «гуляет» два снимка, на которых запечатлено как солдат опускает бюллетень в урну и как военный ставит галочку в кабинке. Цель всего мероприятия, как сообщила член ОП Галина Кононенко, которая была на участке, - запечатлеть впервые голосующих солдат. Затем снимки будут размещены на стенгазете. По ее словам, военного в кабинке фотографировали с бюллетенем, перевернутым «рубашкой» вверх. Но с сообщением готовы разобраться предметней.

- Если какой-то человек зашел в кабинку, когда кто-то голосует, это абсолютно неправильно, это нарушение законодательства, нет сомнений, - подчеркнул Григорьев.

Напомним, представители Сергея Фургала, в свою очередь, направили в избирком Хабаровского края десять жалоб.