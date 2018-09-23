Десять жалоб направил Сергей Фургал в избирком Хабаровского края

23 Сент. 07:00 2018-09-23T07:00:04+03:00

Кроме того, готовятся обращения в Гепрокуратуру и ЦИК

Изменить размер текста: A A

Штаб кандидата в губернаторы Хабаровского края Сергея Фургала выявил десять нарушений по ходу второго тура выборов главы региона. Об этом сообщил пресс-секретарь либерал-демократа Надежда Томченко.

- Жалобы, в основном, касаются недопуска нашего наблюдателя на участок, вбросов, нарушение тайны голосования - в том числе военными, а также использования должностных полномочий, - прокомментировала Надежда Томченко.

В краевом избиркоме подтвердили получение жалоб. Они уже зарегистрированы.

Напомним, ранее избирательная комиссия Хабаровского края приняла решение по жалобам, поступившим по фактам агитации за Сергея Фургала в день тишины. Два эпизода были признаны нарушениями, еще по двум проверку будет проводить полиция. Сам кандидат категорически опроверг причастность своего штаба к незаконной агитации, заявив, что им это делать не имеет никакого смысла.