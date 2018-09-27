«Много хорошего начал. И ушел»: Чем запомнился Сахалину Олег Кожемяко

СЕГОДНЯ 13:16 2018-09-27T14:01:47+03:00

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ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ХОРОШАВИНА

Бразды правления Сахалинской областью Олег Кожемяко взял в 2015 году, после того как бывшего опального губернатора Александра Хорошавина задержали на рабочем месте по подозрению в коррупции. Президент Путин досрочно снял господина Кожемяко с поста главы Амурской области.

Появление Олега Николаевича в регионе было интересным. Утопающему в коррупции Сахалину срочно нужен был антикризисный менеджер, который придет и скажет: «Хватит красть!». И Кожемяко стал именно таким.

На фоне Хорошавина, который вел вольготную жизнь и даже этого не скрывал, ходил с охраной и не любил общаться с народом, новый врио главы области выглядел энергичным и готовым свернуть горы. Атлетичный Олег Кожемяко на собственном примере показывал сахалинцам, что такое спорт – мог пробежать, проплыть и даже поставил добрую часть населения на лыжи. В прямом и позитивном смысле этой фразы. Готовый общаться с народом Кожемяко быстро расположил к себе население и победил на губернаторских выборах – 67,8 процента.

ТОР-РАСКЛАД

Взялся Олег Кожемяко сразу же за сельское хозяйство, его ускоренным развитием занялась ТОР «Южная». К настоящему моменту область полностью закрывает потребность в овощах, а на прилавках магазинов впервые за 20 лет появилось охлажденное мясо птицы, свинины и говядины. Другой вопрос – цена, которая всегда была головной болью островитян.

Вновь «глубоко вздохнул» горнолыжный курорт «Горный воздух» и стал основой для ТОР с аналогичным названием. Кроме рекордов посещаемости (114 тысяч посетителей), комплекс стал площадкой для подготовки отечественных спортсменов к Олимпийским играм-2018.

Третий ТОР - «Курилы» - рыбоперерабатывающий кластер области. Сейчас идет строительство двух крупных заводов, а к 2020 году ожидают заход еще пяти инвесторов.

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

В этом году Сахалин принял финал национального чемпионата WorldSkills «Молодые профессионалы-2018». Инфраструктура под него возводилась практически с нуля - ТРЦ «Аллея», аэродром «Пушистый» и реконструкция близлежащего спортивного лагеря.

В результате было принято решение создать пять центров компетенций, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс России.

МОРЕ И НЕБО

Сообщение острова с материком также не осталось без внимания уже экс-губернатора Кожемяко. Для его улучшения на Амурском судостроительном заводе (Хабаровский край) строятся два парома. Правда, сроки их сдачи, скорее всего, будут перенесены. Кроме этого, строится два грузопассажирских судна для сообщения Сахалина с островами Курильской гряды.

На некоторые острова, которые находятся в вотчине Сахалинской области, проще добраться по воздуху. Так, на Парамушире и Шикотане возводятся посадочные площадки, а в самом Южно-Сахалинске строится новый аэровокзальный комплекс.

Другой вопрос – не успел Олег Кожемяко завершить начатое.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Самый непопулярный губернатор»

- Популярность этого губернатора у нас была ниже плинтуса, - высказался Дмитрий Лисицын, руководитель РОО «Экологическая вахта Сахалина».- Признаться честно, после прихода Олега Кожемяко, в регионе произошли большие негативные изменения. В первую очередь, это резкое сокращение запасов лососевых. Здесь нужно отметить, что виной тому было то, что губернатор не стал отходить от политики своего предшественника . К тому же, он еще и предпринял ряд шагов, чтобы усугубить ситуацию. Олег Кожемяко расширил доступ местного населения к рыбе, объявив программу «Три хвоста». Она предполагала бесплатный вылов по три экземпляра горбуши каждому жителю области. Только спустя два года прокуратура признала нововведение незаконным и отменило решение главы региона. Программа неплохая, но она должна была сопровождаться значительным сокращением коммерческого вылова. Но этого не случилось, что и привело к сокращению лососевых на юге Сахалина, хотя еще пять лет назад реки кипели от рыбы. Браконьерство у нас осталось на том же уровне только из-за того, что рыбы стало меньше, а не потому что с преступлениями боролись. Даже его поручение по созданию двух заказников не имело никакого результата, деньги были выделены, но идея буксирует на месте.

Также собеседник "КП" подверг критике развитие туризма на Сахалине. Он считает, что туристическим проектам критически не хватало инвесторов, от чего страдал бюджет области и экология.

- Огромные деньги у нас тратились на строительство крутых горнолыжных курортов. Но какой ценой? То, как это делается удивляет. Никакого финансирования, исключительно средства регионального бюджета. Туризм у нас развивается за счет вырубки ценнейших пород древесины на сопках и горах. Более того, эти горные породы не стабильны, это не скальные массивы. В итоге при сильных дождях начинается интенсивная эрозия и оползни. Хотя сами базы стоят без дела. Кремлю же нужно показать, что тут туризм развивается. Никто и не думает, что случись у нас тут сильный циклон с дождями, и эти оползни будут сходить на жилые дома. Парадокс в том, что сперва все были рады, что Александра Хорошавина посадили, но сейчас после Олега Кожемяко все вспоминают о нем только хорошее. Потому что на фоне него Александр Хорошавин сделал намного больше. Все прегрешения прошлого губернатора сейчас процветают бурым цветом уже в руках Кожемяко. Зато при бывшем главе региона дороги строились, а при Кожемяко строительство просто встало. Вместо того, чтобы ремонтировать поврежденные участки полотна, мы асфальтируем то, что уже было построено. Если бы губернатора не посадили, у нас уже все дороги бы были заасфальтированы.

СКАЗАНО

«За три года сделал для пенсионеров больше, чем Хорошавин за 17»

- У меня к нему двоякое отношение, с одной стороны, он очень много сделал для нас, для старшего поколения на Сахалине, с другой - взял нас и бросил! Предал! - возмущается Татьяна Рукавишникова, руководитель сахалинской региональной общественной организации пенсионеров "Совесть". - Не довел до конца многие проекты, начал, но не доделал, хотя, повторюсь, при нем за три года мы сделали для пенсионеров больше, чем за 17 лет при Хорошавине. Он всегда реагировал на наши проблемы, выслушивал и помогал. Вот мы сейчас своих пенсионеров возим в Сочи всего-навсего за 13 тысяч рублей - это он сделал. С 2009 наши ветераны труда были дискриминированы по отношению к тем, кто живет на материке. У нас остров вытянут, расстояния между городами большие и многие просто не могли по своим ветеранским удостоверениям даже на море съездить, даже родственников в других районах навестить. Он решил этот вопрос - ввел шесть проездных билетов в месяц на автобусе по области и не только для ветеранов, а для всех пенсионеров старше 70 лет. Еще одно долгожданное решение - отмена необходимости дважды в год собирать справки на оформление субсидий на оплату услуг ЖКХ. Раньше одиноко проживающие пенсионеры старше 70 лет вынуждены было раз в полгода подтверждать свою нищету, теперь субсидия продлевается автоматически. Так же решился вопрос с теми, кто проработал на Сахалине 40 лет - теперь они получают доплату, пять тысяч в квартал. Он же ввел и школьный проездной билет.

На Сахалине о нем очень много говорят, есть и хорошее и плохое. Он человек очень мобильный, умеющий слушать и главное - слышать. Человек с размахом, делает иногда больше, чем просят. Так что у меня претензий к нему нет. Жаль, что сейчас придет новый губернатор, не знаю, удастся ли с ним работать так же, как и с Кожемяко.

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