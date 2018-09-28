Сергей Фургал вступил в должность губернатора Хабаровского края

СЕГОДНЯ 11:15 2018-09-28T12:00:06+03:00

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На прошлой неделе состоялись выборы губернатора Хабаровского края, на которых с большим отрывом победил кандидат от ЛДПР. Сегодня, 28 сентября, избранный глава региона официально вступил в должность.

Сергей Фургал вступил в должность губернатора Хабаровского краяФото: Александра ШОПЕНКО

В концертном зале краевой филармонии было яблоку негде упасть - кругом зампреды, министры, представители федеральной власти и другие видные политические деятели. Перед входом - пробка из черных тонированных джипов и наполированных до блеска легковых автомобилей.

Сергей Фургал вступил в должность губернатора Хабаровского краяФото: Александра ШОПЕНКО

Сергея Фургала официально зарегистрировал в качестве губернатора Хабаровского края местным избиркомом. В подтверждение этому новому главе региона выдали удостоверение об избрании. Далее, в соответствии с уставом края, при вступлении в должность, новый руководитель принес присягу на верность народу и Конституции РФ, в которой поклялся уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. В завершении формальной процедуры, Сергею Фургалу надели на шею знак губернатора Хабаровского края.

ИСПОЛНИТЬ ОБЕЩАНИЯ

Далее последовали поздравления и наказы, в частности, публике зачитали послание от дальневосточного полпреда Юрия Трутнева. В подарок Сергей Фургал получил папку, в которой содержатся все поручения руководства страны по развитию Хабаровского края.

Сергей Фургал вступил в должность губернатора Хабаровского краяФото: Александра ШОПЕНКО

- Жители региона сделали свой выбор, и мы относимся к нему с большим уважением. Теперь важно выполнить все данные людям обещания и поручение президента Российской Федерации по реализации национальных проектов, развитию экономики и социальной сферы Хабаровского края. Будем внимательно за этим смотреть, - передал наказ Олег Скуфинский, заместитель полпреда президента РФ в ДФО.

Председатель регионального парламента отметил, что благодаря предшественникам Сергея Фургала, Хабаровский край заручился поддержкой федеральных властей. Спикер отметил, что теперь на плечи нового главы ложится большая ответственность. Однако сделать еще предстоит немало.

Сергей Фургал вступил в должность губернатора Хабаровского краяФото: Александра ШОПЕНКО

ПРАВИТЕЛЬСТВО В ОТСТАВКЕ

Сам Сергей Фургал поблагодарил жителей региона за поддержку и оказанное доверие. Он подчеркнул, что не отказывается от главного пункта своей предвыборной кампании - создание правительства, основанного не на партийной принадлежности, а на принципах профессионализма. Кстати, сейчас кабинет министров и зампреды, по закону, отправлены в отставку - к их должностям приписывается приставка и.о.

- Мы ждем предложений от всех политических сил, заинтересованных в совместной работе. Я считаю, что на этих принципах должно строится не только управление Хабаровским краем, но и взаимодействие всех регионов Дальнего Востока. Мы должны объединится, чтобы вместе отвечать на вызовы сегодняшнего дня, чтобы совместными усилиями развивать территории нашего федерального округа, - отметил Сергей Фургал.

Сергей Фургал вступил в должность губернатора Хабаровского краяФото: Александра ШОПЕНКО

В завершении торжественной церемонии гостям подарили небольшой концерт. Творческие номера показали дети и взрослые.

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