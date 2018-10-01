В Хабаровске осудили еще одного пособника радикальных исламистов

СЕГОДНЯ 04:12 2018-10-01T06:01:52+03:00

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Пособника террористов задержали еще в марте 2018 года, к этому моменту он уже успел подготовить одного из военнослужащих хабаровского гарнизона для отправки в Сирийскую Арабскую Республику для ведения боевых действий на стороне запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ.

Военные контрразведчики установили, что хоть 23-летний Г.А. Бобоев и являлся гражданином России, в 2015 году он прошел специальное теологическое обучение у радикальных исламистов и стал их ярым приверженцем. После этого, вернувшись в Хабаровск, он постоянно поддерживал телефонную связь со своими кураторами и активно вербовал новобранцев для участия в незаконных вооруженных формированиях в САР.

- В квартире, где жил Бобоев, обнаружены и изъяты религиозная литература, в том числе внесенная в федеральный список экстремистских материалов, а также портативные средства радиосвязи. Когда были собраны все доказательства преступной деятельности Бобоева, наши сотрудники арестовали его в Москве. Для проведения дальнейших следственных действий и привлечения к уголовной ответственности его эпатировали в Хабаровск, - рассказали в следственным отделом УФСБ России по Восточному военному округу. - После ареста он во всем сознался и активно сотрудничал со следствием.

Дело было передано в суд. В итоге на днях Дальневосточный гарнизонный суд признал его виновным по статье «Содействие террористической деятельности». Бобоева приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. При вынесении приговора было учтено, что обвиняемый чистосердечно раскаялся и помогал военным следователям в раскрытии преступления.

Напомним, что за последнее время это уже второй осужденный по этой статье в Хабаровске пособник террористов. Мы уже писали что неделей раньше осудили его соучастника, гражданина Республики Таджикистан Мухидинова, приговорив того к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Оба приговора вступили в законную силу.