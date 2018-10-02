2018-10-02T04:20:38+03:00
Общество

В Хабаровске появился новый экскурсионный маршрут по историческим пивным местам

На необычной экскурсии можно узнать об удивительных фактах о пенном напитке
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Доходный дом И. А. Гржибовского. Там был и небольшой пивоваренный заводДоходный дом И. А. Гржибовского. Там был и небольшой пивоваренный завод
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Немногие жители Хабаровска знают, где находилась первая в городе пивоварня, какие сорта предлагали своим потребителям производители пива на рубеже XIX-XX веков, и для чего хабаровским производителям и продавцам янтарного напитка служила сеть подземных тоннелей. Эти и многие другие удивительные исторические факты участникам проекта «Пивной сомелье», организованном пивоваренной компанией «Балтика», поведали экскурсоводы альтернативного музея «Лимонарт» во время уникальной экскурсии о развитии пивоваренной отрасли и традициях, связанных с потреблением янтарного напитка, в зарождавшейся на берегах Амура дальневосточной столице.

Первые жители Хабаровска знали толк в пиве. Сорта «Мюнхенское», «Баварское», «Экспорт», «Бок» варил опытный чешский мастер, приглашенный на работу в первую хабаровскую пивоварню, что была построена в 1891 году на улице Инженерной, ныне Тургенева, принадлежавшую Петерсу Люббену, а впоследствии и его сыну Бернарду. Участники экскурсии другими глазами взглянули на сохранившееся по сей день историческое здание, теперь находящееся в аварийном состоянии, мимо которого часто проходили, не замечая. Расположенный рядом музей археологии был жилым домом семьи Люббенов и соединялся с пивоваренным заводом переходом.

В следующие пару десятков лет в Хабаровске были построены еще несколько пивоварен. Часть из них можно увидеть и сейчас. В здании, где находился пивоваренный завод Андрея Ласькова, теперь расположено Генеральное консульство Японии в г. Хабаровске, в пивоварне купца Тифонтая – китайца, принявшего российское подданство – сейчас действует завод по производству безалкогольных напитков. Площади еще одного пивоваренного и медоваренного завода начала XX века под названием «Гамбринус» - в здании с башней на пересечении современных улиц Муравьева-Амурского и Калинина – принадлежали пивовару Иосифу Гржибовскому, а в настоящее время сдаются в аренду под магазины.

Доходный дом Плюсниных_1902 - 2018 гг

Доходный дом Плюсниных_1902 - 2018 гг

- Пивоваренную продукцию первых хабаровских производителей можно было приобрести, например, в винно-гастрономических отделах магазинов, - рассказала гостям экскурсовод Анастасия Окладникова, – такой находился и в доходном доме Плюсниных, где сейчас расположена дальневосточная государственная научная библиотека, и в торговом доме «Кунст и Альберс» (в советское время - Центральном гастрономе), а также на Нижнем базаре, что стоял на месте Речного вокзала, и в многочисленных пивных.

Для доставки сырья на пивоварни и завозного пива, в том числе импортного, в магазины, а также отправки готовой продукции из Хабаровска речным транспортом в конце XIX – начале XX веков использовали подземные тоннели, что проходят под современной Комсомольской площадью и соединяют береговую линию с рядом зданий в старом центре Хабаровска. Все входы и выходы в них были законсервированы еще в советское время, и не доступны для посещения.

Поведали участникам проекта и о строгих законах Российской Империи, регламентировавших как пивную торговлю, так и правила употребления напитка. Так, согласно Уставу 1886 года, «в трактирных заведениях и других питейных заведениях с кружечною продажею пива дозволялось употреблять только такие кружки, на которых означена чертою емкость, соответствующая определенным частям ведра. При наливе кружки высота пива в ней должна была достичь означенной черты». #ПивнойСомелье #BiereSommelier

Образовательный проект «Пивной сомелье» реализуется компанией «Балтика» для совершеннолетних слушателей с 2011 года. Занятия проходят в необычном формате edutainment (обучение + развлечение). Слушатели получают знания об истории и культуре пивоварения, о правилах подачи и сочетания пива с разнообразными блюдами, совмещая теоретические занятия с практическим обучением основам дегустации. Это позволяет расширить культурный кругозор участников образовательной программы и по-новому взглянуть на пиво, как на благородный напиток с многовековой историей и традициями, а также особой культурой потребления. Подробнее о проекте «Пивной сомелье» можно узнать на vk.com/bieresommelier и facebook.com/bieresommelier.

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