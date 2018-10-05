На Камчатке врачи спасли госпитализированную с лайнера 89-летнюю жительницу США

СЕГОДНЯ 06:02 2018-10-05T07:19:52+03:00

Пожилую туристку уже перевели в общую палату, ее состояние оценивается как удовлетворительное

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89-летнюю гражданку США госпитализировали с туристического лайнера на Камчатке в минувшее воскресенье. Сперва бригада скорой помощи доставила пожилую иностранку и ее супруга в Северо-Курильскую больницу для оказания квалифицированной помощи. У женщины были подозрения на инфаркт. Как сообщают врачи, сильные боли в грудной клетке лишь подтверждали догадки.

1 октября американку санитарным рейсом доставили в краевую больницу имени А.С. Лукашевского. Ее тут же перевели в реанимационное отделение для усиленного наблюдения врачами. Спустя четыре дня в региональном министерстве ситуацию прокомментировали чиновники.

- Оперативное вмешательство не понадобилось, сейчас состояние женщины улучшилось и оценивается как удовлетворительное, она переведена в общую палату, - рассказал Валерий Карпенко, заместитель председателя правительства Камчатского края.

Напомним, что пожилой туристке стало плохо на корабле, который вместе с сотнями иностранцев, направлялся из США в Японию. К сожалению, по непонятным причинам на борту круизного лайнера не оказалось врача, поэтому женщину вместе с ее супругом на лодке доставили к берегу, где их уже встречали врачи скорой помощи.

В министерстве иностранных дел отметили, что туристический агент сразу после происшествия связался с ними. Специалисты готовы оказать помощь в оформлении документов по перевозке туристов на родину. Пока о сроках не говорят, женщине еще нужно оправиться после прошлого морского путешествия.