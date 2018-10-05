Самая красивая девочка России из Комсомольска стала лучшей фотомоделью мира

СЕГОДНЯ 06:44 2018-10-05T08:08:51+03:00

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Мнение многих дальневосточников о том, что самые красивые и талантливые девушки живут в Хабаровском крае, на своем примере доказывает жительница Комсомольска Екатерина Тан. В свой 15 лет школьница успела стать самой красивой девочкой России, а недавно копилка заслуг Кати пополнилась титулом «Лучшая фотомодель мира».

ДЕВОЧКА С ОБЛОЖКИ

Про первую громкую победу комсомольчанки мы писали в апреле. История Кати понравилась дирекции нашего издания настолько, что было принято решение поместить ее на обложку журнала «КП-Авиа». Летом издание вышло в свет, и мы пообещали передать девочке один экземпляр. Командировка в Комсомольск пришлась, как никогда кстати, и журнал был отдан лично в руки Кати. Как призналась комсомольчанка, это была ее первая обложка.

Самая красива девочка России из Комсомольска стала лучшей фотомоделью мираФото: Александра ШОПЕНКО

Лично мои впечатления от встречи с Катей исключительно положительные. Застала я ее перед занятием в модельной школе Diva Models. При всех своих титулах комсомольчанка не «словила звезду» - приятная и простая в общении, она охотно рассказала мне про свое новое достижение, немного пооткровенничала и попозировала. Видно, что девочка «горит» работой модели, это ее мир.

- Честно, многие улыбаются мне сквозь зубы, ну это видно, даже взрослые замечают. В Комсомольске меня узнают, просят сфотографироваться, говорят: «О, это та девочка, которая стала самой красивой в России!». Но я просто улыбаюсь, не начинаю «звездиться», как делают некоторые, мол, «да, да, это я», - рассказывает Екатерина Тан.

ВМЕСТЕ С ЛУЧШИМИ

В конце августа этого года в Москве состоялся финал конкурса «Лучшая фотомодель мира - 2018». Катя взяла Гран-при – это лучше, чем первое место. Конкуренцию комсомольчанке составили 16 человек.

В течение четырех дней конкурсанты состязались в умении дефелировать, позировать и рассказывать о себе. Последнее, как признается Катя, всегда волнительно. Среди конкурсных заданий были фотосессии и собеседования с жюри.

Самая красива девочка России из Комсомольска стала лучшей фотомоделью мираФото: Александра ШОПЕНКО

- В один из дней нужно было за три минуты сделать модельные позы - показать «кежл», классику. Было волнение, но я справилась. Хочу сказать, что три минуты - это много, мы репетировали с подругой и даже устали. За минуту столько поз можно сделать! – продолжает комсомольчанка.

В качестве приза, кроме высокого титула, Катя получила множество сертификатов, диплом и корону. Но самые ценные подарки – это возможность принять участие в российской неделе высокой моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, а также в неделе ювелирной моды Estet Fashion Week. Возрастнрых ограничений, как сказала Катя, нет - девочка разделит подиум с именитыми моделями мира.

Почему же победа досталась именно Кате? Комсомольчанка считает, что залог ее успеха – открытость и стремление стать профессионалом в модельной сфере. Именно такую цель и поставила себе Катя.

ПЕРЕВОДЧИК И ПРИНЦЕССА

Планы у Кати градиозные, но девочка настроена серьезно и поступательно идет к своей цели. Она вошла в финал проекта «Топ модель по-детски», который проедут в Москве с 9 по 16 октября. Конкурс будет состоять из пяти этапов - хореография, спортзал, съемки, показы, собеседования. Участникам предстоит показать себя с модельной стороны.

Самая красива девочка России из Комсомольска стала лучшей фотомоделью мираФото: Александра ШОПЕНКО

Уже в январе следующего года она поборется за титул «Принцесса мира», затем передача короны новой мини-мисс России. А сейчас Катя с заделом на будущее изучает английский язык, чтобы получить профессию переводчика.