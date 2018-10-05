Разгуливавших по поселку медведицу и медвежонка застрелили охотоведы на Камчатке

СЕГОДНЯ 09:52 2018-10-05T10:25:04+03:00

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Все произошло на Камчатке, в небольшом районе Пятая стройка, где находятся несколько небольших предприятий. Бизнесмены там занимаются рыбным промыслом. Но вот на вывозе отходов, которые не пригодны для продажи, решили сэкономить. Вместо того, чтобы заказать машину, способную погрузить мусорные отходы, они просто выбрасывали их на свалку. Это, на минуточку, в медвежьем крае, где каждый зверь чувствует себя полноправным местным жителем и разгуливает по городам вместе с людьми.

Исход был ожидаем - косолапые вышли к людям. По словам камчадалов, зверей просто-напросто прикормили этими рыбными отходами. Накануне в том районе заметили медведицу и медвежонка, которому около трех лет. Горожане признаются, что боялись зверей, так как встречались с ними по дороге домой с работы. Был даже случай, когда работник котельной, которая отапливает там дома, выйдя за углем, испугался, когда увидел медведя.

Отбоя от них не было ни днем, ни ночью.

- Жалоб предостаточно. На сколько мне известно, наши коллеги выехали на место и застрелили зверей, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Александр Сельницын, консультант отдела государственного охотничьего надзора агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края. - Мера была вынужденная, потому что зверей прикормили, тем более рыбой, запах которой распространяется на приличное расстояние. Кроме того, что мы каждый раз даем рекомендации на счет того, как вести себя при встрече с медведем, настоятельно просим местных жителей и промышленников добросовестнее относится к вывозу отходов.

Не так давно медвежонка пристрелили сотрудники полиции в Курильске. Там 200-килограммовый зверь гулял возле детской школы искусств и вел агрессивный.