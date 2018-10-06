2018-10-05T13:35:04+03:00
Звезды

Дальневосточный академический симфонический оркестр рассказал о планах на сезон

Артисты планируют провести минимум 27 концертов
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Дальневосточный академический симфонический оркестр рассказал о планах на сезон. Фото: Хабаровская краевая филармонияДальневосточный академический симфонический оркестр рассказал о планах на сезон. Фото: Хабаровская краевая филармония
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Дальневосточный академический симфонический оркестр уже давно обрел свою аудиторию, которую из года в год радует не только полюбившимися композициями, но и новым репертуаром. Но не только новинками удивят артисты ценителей классической музыки. Александр Емельянов, генеральный директор Филармонии, представил журналистам нового дирижера оркестра Никона Родюков.

- Сегодня у вас есть прекрасная возможность поговорить с этими замечательными, молодыми музыкантами, которым вы можете задать вопросы, и вам, на мой взгляд, станет очень интересно, – пообещал Александр Емельянов.

Художественный руководитель, в роли которого выступает Антон Шабуров, не без гордости рассказал о том, что в этом сезоне в качестве приглашенных артистов, будут выступать многие действительно талантливые дирижеры: Владимир Инфулиеев из Архангельска, Алексей Богорад из Большого театра в Москве и многие другие, с которыми они смогли сойтись по графикам.

Музыканты намерены дать не менее 27 концертов. При этом планируются и гастрольные туры.

- Сезон обещает быть насыщенным и интересным. – заверил журналистов Антон Шабуров, стараясь не вдаваться во все детали мероприятия. - Будет фестиваль, посвященный Сергею Рахманинову, в честь его 145-летия со дня рождения. Прозвучит редко исполняемая поэма «Князь Ростислав», а также знаменитая рапсодия на тему Паганини в исполнении Филиппа Капочевского.

Не обошли стороной еще одну важную дату — юбилей Хабаровского края.

- Это сезон пройдет под эгидой «80 лет любимому краю». Весь год будет посвящен именно этой дате. Речь и о выступлениях с концертами по всему региону, - отметил Александр Емельянов.

Только вот куда именно отправится оркестр руководство решили пока на рассказывать.

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