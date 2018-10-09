22 года тюрьмы дали жителю Хабаровского края, который годами насиловал пятерых приемных дочерей

СЕГОДНЯ 10:33 2018-10-09T12:01:20+03:00

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ПЯТЬ ЛЕТ СЕМЕЙНОГО АДА

В прошлом году эта история повергла общественность в шок. Жителю Комсомольска предъявили обвинение в многолетних изнасилованиях его приемных дочерей. В деталях специфической семейной истории разбирались следователи, с ролью опеки разбираются до сих пор.

По материалам уголовного дела, 38-летний мужчина с 2012 по 2017 год более 700 раз совращал детей, которых приютил из детдома. Надругательства сопровождались истязаниями, угрозами - обвинения были предъявлены по трем статьям уголовного кодекса, разветвляясь на многочисленные подпункты, в которых перечислялись пугающие обстоятельства.

Пародоксально, но все соседи да и сами органы опеки знали эту семью как добропорядочную. Мужчина работал то охранником, то таксистом, в преступных делах замечен не был, ни на какие подозрения не наводил. Опеку над детьми, а всего их было восемь, он и его супруга начали оформлять в 2004 году в Амурском районе. Когда старшие дети начинали подрастать, усыновляли новых. Уже в Ульчском районе они оформили опекунство над двумя сестрами, практически погодками тем, что уже росли в их семье. В итоге в доме оказались пять несовершеннолетних девочек.

О том, что творилось за закрытыми дверями благополучной с виду семьи, в полиции рассказала приемная мать.

- Дело в том, что никто из девочек не жаловался, потому что каждая считала его отцом. Некоторые рассказывали друг другу о случившемся, но жаловаться маме не спешили. Дети взяты из детдома, терять семью никто из них не хотел. Формально же у них были и мама, и папа, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Татьяна Филатова, государственный обвинитель. - Жуткие подробности вышли на поверхность лишь после. Обсудив все между собой, одна из девочек сказала, что не боится папу и пойдет рассказывать все приемной матери. Та, в свою очередь, пошла в полицию.

ПЯТЬ СУДЕБ - ОДИН ПРИГОВОР

Жуткому преступлению с шокирующей цифрой - 700 эпизодов - было посвящено отдельное заседание следователей в Москве. На круглом столе выступил Игорь Комиссаров, старший помощник председателя СК России. Он отметил, что на содержание каждого приемного ребенка обвиняемый из Хабаровского края получал более 20 тысяч рублей. Оплачивал все необходимые расходы и снимал квартиру, в которой и происходили многолетние преступления.

Позже трагедию прокомментировала и Ирина Яровая, заместитель председателя Госдумы. Она попросила Генеральную прокуратуру взять на контроль расследование уголовного дела. Депутат отметила, что за систематические изнасилования несовершеннолетних наказания должны быть пожизненными.

Месяцы разбирательств и мужчина выслушал приговор суда.

- За совокупность преступлений мужчину приговорили к 22 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Ему также ограничили свободу на два года и лишили права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей на 20 лет, - сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Государственный обвинитель отмечает, что мужчина признал свою вину. По крайней мере, он так сказал в зале суда. Однако давать показания отказался. Голову даже не поднимал.

К слову, Алла Кузнецова, министр образования и науки края, отметила, что экспертиза подтвердила - у мужчины есть психическое расстройство - педофилия.

В отношении приемной мамы уголовное дело не возбуждали.

- Приемная мама все эти годы ничего не видела, потому что часто лежала в больнице с сыном, - говорит Татьяна Филатова. - В суде старались не выяснять детали преступлений, чтобы не травмировать психику потерпевших.

Во время разбирательств уже повзрослевшие девочки со слезами на глазах вспоминали обстоятельства их «счастливой семейной» жизни.

КУДА СМОТРЕЛА ОПЕКА?

Обвинения в халатности в рамках данного уголовного дела выдвинули и двум сотрудникам органов опеки и попечительства.

- В ходе расследования уголовного дела губернатору Хабаровского края было направлено представление с требованием устранения причин и условий, способствовавших совершению преступлений в отношении потерпевших детей, - отмечает Илья Гудков, руководитель пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю. - По результатам рассмотрения представления одно должностное лицо органов опеки и попечительства уволено, еще одно привлечено к дисциплинарной ответственности.

Однако, как сообщает информированный источник «КП», сотрудница органов опеки не уволена, а уволилась. Уголовное дело в отношении нее было прекращено за отсутствием состава преступления. Еще одну сотрудницу учреждения ждут судебные разбирательства.