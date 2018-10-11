Перенос столицы Дальнего Востока разжигает спор между жителями Хабаровского края и Приморья - депутат Госдумы

СЕГОДНЯ 03:33 2018-10-11T03:39:32+03:00

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Обсуждения переноса столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток становятся все более жаркими. По мнению депутата Госдумы от Хабаровского края, вопрос «переезда» центра округа не стоит столь остро и есть другие, более насущные и важные проблемы.

Столицы федеральных округов, как говорится в сообщении, определил президент своим указом в 2000 году. Для его изменения должны быть более веские основания, чем проведение крупных форумов и экономический потенциал, который, сформировался при финансовых вливаниях Москвы. А перед тем, как раскручивать тему переноса столицы, нужно понять последствия.

- В Хабаровске находятся Восточный военный округ, управление ДВЖД, полпредство президента, определены транспортные и экономические связи, на стадии проработки ряд инвестиционных проектов, строится современный аэропорт. Определенно ничего не произойдет, если центр Дальнего Востока останется на своем месте. А вот к каким последствиям приведет перенос центра округа? Я считаю, что это может повлечь за собой ряд бюджетных обязательств. Думаю, было бы лучше разделить полномочия, определить приоритеты и развивать имеющийся потенциал городов, - сказал Борис Гладких, депутат Госдумы от Хабаровского края.

Он отметил, что сейчас нужно решать насущные проблемы, а не разжигать спор между жителями двух регионов в рамках предвыборной гонки, которая идет в Приморье. Да и если отложить обсуждение данного вопроса, ничего не изменится. К тому же, в решении таких дел должно принимать участие население.

- Большинство людей оценивают регион не по статусу, который есть у города, а по уровню жизни, по инфраструктуре, возможности устроиться на работу. Я сомневаюсь, что у жителей Владивостока настолько все хорошо, что им не хватает только статуса столицы Дальнего Востока, - подчеркнул депутат.

Господин Гладких также считает, что перенос столицы может спровоцировать рост социальной напряженности в Хабаровском крае.

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