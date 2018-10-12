СЕГОДНЯ 11:50 2018-10-12T12:08:28+03:00

Вопрос дольщиков «Алексеевской-1» в Хабаровске пообещали решить меньше, чем за год Фото: Александра ШОПЕНКО

В первую очередь необходимо заселить людей, а потом в щепетильном вопросе будут разбираться правоохранители

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Два дома долгостроя «Алексеевская-1» в Хабаровске пообещали сдать в ближайшее время. Один из объектов берется возвести инвестор взамен на участок земли в историческом центре краевой столицы.

ПЛАНИРУЕМ НОВОСЕЛЬЕ

Жилой комплекс возводит городское «Управление капитального строительства». По решению арбитражного суда, на предприятии будет введена процедура банкротства и внешнее управление, при котором решение о способе завершения строительства будет приниматься собранием кредиторов.

Дом номер два находится в высокой степени готовности, на его достройку выделена субсидия в 18,9 миллиона рублей. Сейчас проект постановления проходит согласование в хабаровской прокуратуре. Вместе с тем выбрана компания, которая займется достройкой дома с 18 октября, а также заключены договоры на технологическое присоединение объекта к электросетям, водопроводу и так далее. В планах отдать дольщикам долгожданные ключи от квартир в начале октября этого года.

Третий дом готов почти на 80 процентов. Ведутся переговоры с инвестором, который готов достроить объект взамен на землю в шесть тысяч квадратных метров в центре города на улице Дзержинского (пересечение Запарина-Амурский бульвар).

- Данная земля может быть предоставлена в аренду без торгов, согласно новому закону. При условии, что инвестор возьмет обязательство достройку проблемного дома. Мы такое заявление от инвестора получили, - сказал Серей Кравчук, мэр Хабаровска.

Однако сдерживает воплощение проекта в жизнь заключение управления по охране памятников культуры, по которому параметры будущей застройки на этом участке должны быть не выше 10-12 метров. Мэр обратился к губернатору с просьбой проработать вопрос о снятии ограничений. Тогда, по его словам, до середины июля 2019 год дом номер три будет сдан.

ШАНТАЖ?

Но ответ градоначальника не устроил главу региона. Он попросил мэра сообщить о причинах возникновения такой ситуаций, но ответа так и не получил.

- Застройщик - муниципальное унитарное предприятие УКС. Как вы думаете, после таких красивых названий, что мы можем спрашивать с коммерсантов? А вообще кто-то ответил за эти дома? То есть по сути людям сказали, что власть строит вам квартиры, правильно? Не бизнесмен, которого можно называть мошенником или который не рассчитал сила, а МУП. Для людей это 100-процентный гарант получения квартиры. Я считаю что здесь вопрос не в обманутых дольщиках, а в мошенничестве власти. Дальше нам говорят: МУП УКС обманул людей, дайте инвестору участок в центре города, решите опрос по высотности и тогда, наверное, мы вам через погода достроим дом. У нормального человека возникает мысль: «А может второй и третий дом и сделан для того чтобы шантажировать?» - отчитал мэра Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

Он добавил, что дома будут достроены вне всякого сомнения при поддержке правительства и в рамках закона. После этого в ситуации, в том числе и в вопросе увеличения этажности объектов, будут разбираться правоохранительные органы.

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