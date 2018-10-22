Убила и выбросила с балкона годовалую дочь жительница Сахалина

22 Окт. 12:01 2018-10-23T04:57:30+03:00

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Трагедия случилась 18 октября в поселке Шебунино Невельского района. В выходной день, 14 числа, 37-летняя женщина пошла в гости к знакомым вместе со своей дочерью, которой один год и четыре месяца. Сами они из поселка Троицкое. У приятелей взрослые распивали горячительные за встречу.

В какой-то момент малышка закапризничала и начала плакать. Хозяевам квартиры такой шум не понравился, портил алкогольную атмосферу, и они попросили маму успокоить ребенка. Та не стала вдаваться в правила воспитания и просто ударила малышку. Приятели опешили, один из них даже попытался утихомирить женщину и дал ей пощечину.

Это, по всей видимости, разозлило сельчанку. Сперва она взяла дочь на руки и уронила ее на пол. Случайно или специально — неизвестно. Девочка еще сильнее заплакала. Тогда женщина отнесла ее в ванную комнату, положила в резервуар, затем взяла кухонный нож и зарезала ребенка. Хладнокровность матери шокирует.

- После этого, поместив тело в пакет, островитянка выбросила его с балкона второго этажа, спустилась и отнесла пакет в мусорный контейнер, - сказала Ольга Чебыкина, руководитель пресс-службы СУ СК России по Сахалинской области. - После этого отправилась ночевать к своей знакомой.

На утро тело ребенка в мусорном контейнере нашел сотрудник ЖКХ, который вызвал оперативников. Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Отец ребенка после того, как узнал кого обвинили в убийстве его дочери, хотел сам приехать в поселок и расправиться с возлюбленной. Самой же матери во время следственного эксперимента пришлось прятаться за спинами охранников, потому что жители поселка тоже были готовы свершить вендетту над нерадивой родительницей. Теперь ей грозит срок до 20 лет лишения свободы. Расследование продолжается.