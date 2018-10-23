2018-10-23T10:37:38+03:00
Происшествия

Самолет с подозрительной дырой в корпусе сел в аэропорту Хабаровска

Есть вероятность, что отверстие - след от пули. Полиция проводит проверку
Мария ИГНАТЬЕВА
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Самолет с подозрительной дырой в корпусе сел в аэропорту Хабаровска. ФОТО: «Хабаровские авиалинии»Самолет с подозрительной дырой в корпусе сел в аэропорту Хабаровска. ФОТО: «Хабаровские авиалинии»
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В Хабаровском аэропорту 17 октября приземлился самолет с отверстием в корпусе. Однако информация об этом просочилась в СМИ только сегодня, 23 октября. Дыра очень напоминала пробоину от пули, но полицейские не уверены, как именно в воздушном судне появилось это отверстие. Сейчас их беспокоит то, что сообщения об «обстреле самолета в Хабаровске» может вызвать панику среди местных жителей.

- Его обнаружили после осмотра самолета в Хабаровске, когда воздушное судно совершило посадку. Экипаж летел в краевую столицу из Николавевска-на-Амуре. На борту находились пассажиры. Пока рано говорить о причинах появления дыры в каркасе судна, - рассказали корреспонденту «КП-Хабаровск» в УТ МВД России по Хабаровскому краю.

Несмотря на то, что сам факт обстрела полицейские не подтверждают, а информацию с найденной в салоне пулей от автомата Калашникова называют слухами, проверку по данному факту они проводят.

Пострадавших нет. А сам рейс выполняла печально известная в регионе авиакомпания «Хабаровские авиалинии». Именно их самолет разбился у поселка Нелькан. Правда тогда люди летели на Л-410, а на этот раз в центре внимании АН-24. В самой авиакомпании предпочли изолироваться от СМИ, не отвечая на звонки.

Позже авиакомпанией заинтересовались и сотрудники дальневосточной транспортной прокуратуры. Они проверят насколько перевозчики соблюдают правила безопасности полета. Также в ведомстве уточнили, что проверили информацию о заполненности самолета. По их данным, кроме пилотов в воздушном судне никого не было.

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