2018-10-23T09:59:39+03:00
Общество

Дальневосточная транспортная прокуратура заинтересовалась «Хабаровскими авиалиниями»

После сообщений о дыры в корпусе самолета, сотрудники надзорного ведомства проверят насколько безопасно летать рейсами этой авиакомпании
Мария ИГНАТЬЕВА
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Дальневосточная транспортная прокуратура заинтересовалась «Хабаровскими авиалиниями» ФОТО: «Хабаровскими авиалиниями»Дальневосточная транспортная прокуратура заинтересовалась «Хабаровскими авиалиниями» ФОТО: «Хабаровскими авиалиниями»
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В информационном пространстве сегодня, 23 октября на всю страну прогремела новость об «обстреле» самолета в Хабаровском крае. Полицейские не подтвердили сообщения СМИ, однако и опровергнуть ее не смогли. По их словам, дыра в корпусе воздушного судна на самом деле есть, но не факт, что ее появлению способствовала пуля.

- Дальневосточная транспортная прокуратура опровергает размещенные в средствах массовой информации сведения об обстреле 17 октября в воздухе воздушного судна Ан-24, - рассказала корреспонденту «Комсомолки» Елена Барсукова, старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ.

Транспортные полицейские сейчас как раз занимаются тем, что выясняют откуда взялась дыра. А сотрудники прокуратуры решили проверить деятельность самой авиакомпании. По их данным, полет проходил в штатном режиме. Это не был пассажирским рейсом, а скорее техническим.Ан-24 летел в Хабаровск на технической осмотр.

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