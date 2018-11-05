Слово - не воробей: Сергей Фургал проверит заявление Витько о зарплате «ленивых врачей» в Комсомольске

5 Нояб. 14:25 2018-11-06T09:05:54+03:00

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Все помнят высказывание экс-главы Хабаровского края Вячеслава Шпорта о заработных платах врачей и учителей. Баснословные цифры тогда были озвучены президенту России Владимиру Путину. После такого народ хотел пойти в школы и больницы, чтобы удостоверится в том, что суммы несколько преувеличены. Прошло время, губернатор поменялся, и все забыли об этом фиаско.

Накануне Александр Витько, министр здравоохранения региона, в рамках рабочей поездки побывал в Комсомольске-на-Амуре. Там он заявил, что врачи больниц, которые жалуются на свои заработные платы - просто-напросто ленивые медицинские работники. А те, кто не ленится зарабатывает не меньше 47 тысяч рублей.Высказывание дошло до действующего губернатора края Сергея Фургала.

- Он дал поручение всем главным врачам и руководителям государственных больниц и поликлиник предоставить информацию о реальных заработных платах медицинских работников среднего и младшего звена, - рассказал «КП»-Хабаровск» источник в региональном правительстве.

Сведения передадут главе региона в течение десяти дней, а на основании полученных данных Сергей Фургал даст оценку работе краевого минздрава.