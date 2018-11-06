2018-11-06T09:05:54+03:00
Политика

Восточный военный округ остался без командующего Журавлева

Сейчас его обязанности исполняет начальник штаба ВВО Александр Чайко
Александра ШОПЕНКО
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Восточный военный округ остался без командующегоВосточный военный округ остался без командующегоФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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Командующий Восточным военным округом Александр Журавлев назначен временно исполняющим обязанности главы Западного военного округа. На новый пост генерал перешел на прошлой неделе. Об этом «КП-Хабаровск» рассказал источник в ВВО.

Александр Журавлев пришел в ЗВО на смену Андрею Картаполову, который назначен заместителем министра обороны. В новой должности генерал-полковник отвечает за вопросы военной политики, идеологии и политического воспитания.

Сейчас ВВО временно руководит начальник штаба — первый заместитель командующего войсками округа генерал-лейтенант Александр Чайко. Источник отметил, что в данный момент он находится в командировке.

Напомним, что летом этого года уже сообщалось о возможности перевода Александра Журавлева в Западный военный округ.

Генерал-полковник Александр Журавлев руководил Восточным военным округом с ноября 2017 года. Долгое время он пробыл в Сирийской Арабской республике, где руководил российской группировкой. 52-летний генерал-полковник имеет звание Героя России.

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