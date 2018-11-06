Восточный военный округ остался без командующего Журавлева
Командующий Восточным военным округом Александр Журавлев назначен временно исполняющим обязанности главы Западного военного округа. На новый пост генерал перешел на прошлой неделе. Об этом «КП-Хабаровск» рассказал источник в ВВО.
Александр Журавлев пришел в ЗВО на смену Андрею Картаполову, который назначен заместителем министра обороны. В новой должности генерал-полковник отвечает за вопросы военной политики, идеологии и политического воспитания.
Сейчас ВВО временно руководит начальник штаба — первый заместитель командующего войсками округа генерал-лейтенант Александр Чайко. Источник отметил, что в данный момент он находится в командировке.
Напомним, что летом этого года уже сообщалось о возможности перевода Александра Журавлева в Западный военный округ.
Генерал-полковник Александр Журавлев руководил Восточным военным округом с ноября 2017 года. Долгое время он пробыл в Сирийской Арабской республике, где руководил российской группировкой. 52-летний генерал-полковник имеет звание Героя России.