Эксклюзив: Появились первые фотографии с места трагедии в поселке Приамурском, где взорвался газ

СЕГОДНЯ 04:49 2018-11-06T09:05:54+03:00

Эксклюзив: Появились фотографии с места трагедии в поселке Приамурское, где взорвался газ Фото: Борис КОКУРИН

До сих пор в многоквартирном доме работают огнеборцы, проверку проводят следователи и прокуратура [фото, видео]

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ЧП случилось сегодня, 6 ноября, в пятиэтажном доме по улице Островского, 12 в поселке Приамурское. Взрыв бытового газа произошел в квартире, расположенной на первом этаже. Ударной волной разрушило пролет между первым и вторым этажами, пострадал также подвал здания. С диагнозом «отравление угарным газом» в местную больницу госпитализировали жильцов дома. Их количество пока не уточняют. Известно, что один мужчина 1982 года рождения с серьезными ожогами был экстренно госпитализирован в Краевую клиническую больницу №2 Хабаровска. 70% его тела повреждены пожаром. По непроверенным данным, число пострадавших возросло до 5.

Эксклюзив: Появились фотографии с места трагедии в поселке Приамурское, где взорвался газФото: Борис КОКУРИН

Пока областные СК и прокуратура проводят проверку, корреспондент «КП»-Хабаровск» отправился на место трагедии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/676490" frameborder="0"></iframe> Взрыв газа в пятиэтажке в поселке Приамурский ЕАО..Борис КОКУРИН

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Эксклюзив: Появились фотографии с места трагедии в поселке Приамурское, где взорвался газФото: Борис КОКУРИН

Эксклюзив: Появились фотографии с места трагедии в поселке Приамурское, где взорвался газФото: Борис КОКУРИН

Эксклюзив: Появились фотографии с места трагедии в поселке Приамурское, где взорвался газФото: Борис КОКУРИН

Эксклюзив: Появились фотографии с места трагедии в поселке Приамурское, где взорвался газФото: Борис КОКУРИН

Эксклюзив: Появились фотографии с места трагедии в поселке Приамурское, где взорвался газФото: Борис КОКУРИН

Эксклюзив: Появились фотографии с места трагедии в поселке Приамурское, где взорвался газФото: Борис КОКУРИН

Эксклюзив: Появились фотографии с места трагедии в поселке Приамурское, где взорвался газФото: Борис КОКУРИН

Эксклюзив: Появились фотографии с места трагедии в поселке Приамурское, где взорвался газФото: Борис КОКУРИН

Эксклюзив: Появились фотографии с места трагедии в поселке Приамурское, где взорвался газФото: Борис КОКУРИН

Эксклюзив: Появились фотографии с места трагедии в поселке Приамурское, где взорвался газФото: Борис КОКУРИН

Эксклюзив: Появились фотографии с места трагедии в поселке Приамурское, где взорвался газФото: Борис КОКУРИН

Эксклюзив: Появились фотографии с места трагедии в поселке Приамурское, где взорвался газФото: Борис КОКУРИН

Эксклюзив: Появились фотографии с места трагедии в поселке Приамурское, где взорвался газФото: Борис КОКУРИН