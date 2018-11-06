Эксклюзив: Появились первые фотографии с места трагедии в поселке Приамурском, где взорвался газ
ЧП случилось сегодня, 6 ноября, в пятиэтажном доме по улице Островского, 12 в поселке Приамурское. Взрыв бытового газа произошел в квартире, расположенной на первом этаже. Ударной волной разрушило пролет между первым и вторым этажами, пострадал также подвал здания. С диагнозом «отравление угарным газом» в местную больницу госпитализировали жильцов дома. Их количество пока не уточняют. Известно, что один мужчина 1982 года рождения с серьезными ожогами был экстренно госпитализирован в Краевую клиническую больницу №2 Хабаровска. 70% его тела повреждены пожаром. По непроверенным данным, число пострадавших возросло до 5.
Эксклюзив: Появились фотографии с места трагедии в поселке Приамурское, где взорвался газФото: Борис КОКУРИН
Пока областные СК и прокуратура проводят проверку, корреспондент «КП»-Хабаровск» отправился на место трагедии.
Взрыв газа в пятиэтажке в поселке Приамурский ЕАО..Борис КОКУРИН
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Эксклюзив: Появились фотографии с места трагедии в поселке Приамурское, где взорвался газФото: Борис КОКУРИН
Эксклюзив: Появились фотографии с места трагедии в поселке Приамурское, где взорвался газФото: Борис КОКУРИН
Эксклюзив: Появились фотографии с места трагедии в поселке Приамурское, где взорвался газФото: Борис КОКУРИН
Эксклюзив: Появились фотографии с места трагедии в поселке Приамурское, где взорвался газФото: Борис КОКУРИН
Эксклюзив: Появились фотографии с места трагедии в поселке Приамурское, где взорвался газФото: Борис КОКУРИН
Эксклюзив: Появились фотографии с места трагедии в поселке Приамурское, где взорвался газФото: Борис КОКУРИН
Эксклюзив: Появились фотографии с места трагедии в поселке Приамурское, где взорвался газФото: Борис КОКУРИН
Эксклюзив: Появились фотографии с места трагедии в поселке Приамурское, где взорвался газФото: Борис КОКУРИН
Эксклюзив: Появились фотографии с места трагедии в поселке Приамурское, где взорвался газФото: Борис КОКУРИН
Эксклюзив: Появились фотографии с места трагедии в поселке Приамурское, где взорвался газФото: Борис КОКУРИН
Эксклюзив: Появились фотографии с места трагедии в поселке Приамурское, где взорвался газФото: Борис КОКУРИН
Эксклюзив: Появились фотографии с места трагедии в поселке Приамурское, где взорвался газФото: Борис КОКУРИН
Эксклюзив: Появились фотографии с места трагедии в поселке Приамурское, где взорвался газФото: Борис КОКУРИН
Момент взрыва газа в жилом доме в поселке Приамурское ЕАО..Предоставлено "Комсомолке"