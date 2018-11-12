Назначен новый командующий Восточным военным округом

Военный эксперт Михаил Тимошенко: Кого можно удивить тем, что у нас лучшие вооруженные силы в Европе

В рейтинге 25 сильнейших армий Старого Света Россия заняла первое место, и полковник Тимошенко дал ироничный комментарий по этому поводу