Назначен новый командующий Восточным военным округом
Не долго Восточный военный округ оставался без начальника – командующим назначен генерал-лейтенант Геннадий Жидко. По предварительной информации, завтра, 13 ноября, состоится инаугурация нового главы.
Геннадий Жидко сменил на посту командующего ВВО Александра Журавлева, который назначен главой Западного военного округа. Ранее генерал-лейтенант Жидко занимал пост заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
Геннадий Жидко также принимал участие в военной операции в Сирийской Арабской республике. По ее итогам на погонах военачальника появилась еще одна звезда – он стал генерал-лейтенантом, а в копилку наград добавилось звание Героя Российской Федерации. До этого 53-летний Геннадий Жидко руководил 2-й гвардейской общевойсковой армией Центрального военного округа со штабом в Самаре. Неоднократно принимал участие в крупных военных учениях.