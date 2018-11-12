2018-11-12T18:07:43+03:00
Политика

Назначен новый командующий Восточным военным округом

Завтра, 13 ноября, новый глава ВВО прилетит в Хабаровск
Александра ШОПЕНКО
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Назначен новый командующий Восточным военным округомНазначен новый командующий Восточным военным округомФото: Министерство обороны РФ
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Не долго Восточный военный округ оставался без начальника – командующим назначен генерал-лейтенант Геннадий Жидко. По предварительной информации, завтра, 13 ноября, состоится инаугурация нового главы.

Геннадий Жидко сменил на посту командующего ВВО Александра Журавлева, который назначен главой Западного военного округа. Ранее генерал-лейтенант Жидко занимал пост заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Геннадий Жидко также принимал участие в военной операции в Сирийской Арабской республике. По ее итогам на погонах военачальника появилась еще одна звезда – он стал генерал-лейтенантом, а в копилку наград добавилось звание Героя Российской Федерации. До этого 53-летний Геннадий Жидко руководил 2-й гвардейской общевойсковой армией Центрального военного округа со штабом в Самаре. Неоднократно принимал участие в крупных военных учениях.

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