2018-11-19T04:21:42+03:00
Происшествия

На Сахалине спустя два года арестовали всех обвиняемых в убийстве Максима Юрченко

Лишь благодаря родителям все подозреваемые все-таки оказались за решеткой и ожидают приговора суда
Элина ОГАНЕСЯН
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На Сахалине, спустя два года, арестовали всех обвиняемых в убийстве Максима ЮрченкоНа Сахалине, спустя два года, арестовали всех обвиняемых в убийстве Максима ЮрченкоФото: Социальные сети
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В резонансном уголовном деле об убийстве Максима Юрченко наконец появились подвижки. Напомним, что два года назад на Сахалине убили молодого парня, на его теле нашли 127 колото-режущих ран. В итоге через год в тюрьму отправляют одного мужчину. Однако после того, как родителям убитого Максима, выдали по ошибке телефоны единственного фигуранта, стало ясно, виноваты еще двое. Позже приговор выслушали все лже-свидетели, которые сперва давали лживые показания, а после того, как истина открылась, придерживаться той же позиции было уже просто бессмысленно. В этом году отменили приговор в отношении единственного заключенного в этом деле, а накануне в суде обвинения выдвинули всем остальным фигурантам.

- 13 ноября задержали и двух оставшихся, а уже 14 числа суд постановил назначить им меру наказания в виде ареста. Один из парней был потерян, а второй очень вызывающе и нагло вел себя в зале, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Олег Юрченко, отец убитого парня. - Это тот самый парень, у которого вся семья в погонах. У него уже и адвокат имеется. Оба до сих отрицают свою причастность к совершению преступления, утверждают, что убил моего сына только Васильев. На прошлом заседании, он давал показания по конференц-связи и рассказал, что сохранил всю переписку в телефоне, чтобы эти двое его не сдали. Несмотря на это, он придерживается позиции, что убивал один.

По словам Олега Юрченко, сейчас в деле разбирается более опытный следователь по особо важным делам. Родители уверены, что теперь никому из виновных не избежать заслуженного наказания. А что касается предыдущего сотрудника органов, который не счел нужным заглянуть в телефон убийцы, нам удалось выяснить, что его все-таки уволили не по статье, а по собственному желанию. Тем не менее, хотя бы в рамках гражданского иска, родственники Максима хотят и здесь в дальнейшем добиться справедливости.

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