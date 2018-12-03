Почетный учитель, избивший второклассника в комсомольской школе, до сих пор находится в больнице

Скандал, разразившийся в стенах школы №37 в Комсомольске-на-Амуре, до сих пор не утихает. Напомним, что в прошлом месяце Татьяна Лескова, учитель с 25-летним стажем, в коридоре общеобразовательного учреждения избила девятилетнего второклассника. Как оказалось, мальчик - настоящая гроза школы. Ребенок тыкал в одноклассников ручкой, мешал вести уроки, хлопал стеклянными дверьми и нецензурно выражался в адрес педагогов. Перед инцидентом, попавшим на видео и ставшим поводом к возбуждению уголовного дела, он прищемил дверью руку учителя и кинул в нее портфель со словами «На, с..а, держи!»

После этого обладательница нагрудного знака «Почетный работник общеобразовательного учреждения» не выдержала и с вопросом: «Ты кто такой?» отлупила ребенка. Все происходящее снимали на мобильный одноклассники мальчика. Разумеется, видео молниеносно попало в сеть. Оперативники нашли основания для разбирательства сразу по двум статьям - «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Однако пока никому обвинения не выдвинули.

Татьяну Лескову в тот же день отстранили от занятий. Она попала в больницу и отказалась общаться с журналистами и коллегами. По предварительным данным, у женщины не только травма руки, но и проблемы с сердцем. Мальчик продолжил обучение, а его родители согласились обратиться за помощью к психологам.

Происшествие стало поводом для проведения краевого родительского собрания. В нем приняли участие психологи, педагоги и родители со всего региона.

- Такие онлайн-собрания проводятся раз в квартал. На этот раз подключений было больше, чем обычно, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Алла Кузнецова, министр образования и науки Хабаровского края. - Насколько мне известно, еще несколько дней назад педагог комсомольской школы находилась в больнице. Мальчик продолжает учиться. Как оказалось, Татьяна Лескова писала докладные и приносила их директору. Скорее всего, в том случае плохо сработало руководство. В любом случае, ситуация находится у нас на контроле.

Специалисты в очередной раз обращают внимание родителей на то, что приходить за помощью к психологам нужно ради здоровья своих детей. Зачастую люди из-за стеснения и собственных предрассудков теряют драгоценное время, которое можно было бы потратить на работу с экспертами.

По итогам краевого родительского собрания все пришли к единому мнению, что количество психологов в штате школ в регионе должно увеличиться. По словам министра, как минимум, нужно прийти к такому результату, чтобы в каждом общеобразовательном учреждении работал хотя бы один специалист.

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