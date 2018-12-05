Бюджет Хабаровского края на 2019 год принят большинством голосов

Напомним, что законопроект о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период был внесен в установленные сроки, документы и материалы представлены в соответствии с требованиями краевого законодательства.

При рассмотрении законопроекта в первом чтении обсуждалась его концепция, прогноз социально-экономического развития края, основные направления бюджетной и налоговой политики региона, а также основные характеристики краевого бюджета.

Во втором чтении были рассмотрены более ста поступивших к проекту закона поправок. В соответствии с частью 3 статьи 14 Закона края «О бюджетном процессе в Хабаровском крае» на основании поправок, принятых Законодательной Думой при рассмотрении законопроекта во втором чтении, министерством финансов края к третьему чтению представлена уточненная ведомственная структура расходов краевого бюджета на 2019 год.

Одно из уточнений направлено на перераспределение бюджетных ассигнований в рамках госпрограммы края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013 – 2020 годы» в части уменьшения на 98,2 млн рублей расходов по предоставлению субсидий Краевому сельскохозяйственному фонду и увеличения за счет этих средств расходов на мероприятия по предоставлению грантов на развитие семейных животноводческих ферм молочного направления в сумме 53,2 млн рублей и субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством реализованного куриного яйца, в сумме 45,0 млн рублей. Основные характеристики, а также источники финансирования дефицита краевого бюджета остаются без изменений.

Таким образом, с учетом принятых Думой во втором чтении поправок основные характеристики краевого бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов составили:

1) общий объем доходов: на 2019 год – 95,7 млрд рублей, на 2020 год – 88,7 млрд рублей, на 2021 год – 89,4 млрд рублей;

2) общий объем расходов: на 2019 год – 103,8 млрд рублей, на 2020 год – 95,7 млрд рублей, на 2021 год – 91,4 млрд рублей;

3) дефицит краевого бюджета: на 2019 год – 8,1 млрд рублей, на 2020 год – 7,0 млрд рублей, на 2021 год – 2,0 млрд рублей.

За принятие закона проголосовало 24 депутата из присутствующих на заседании 26-ти.

МНЕНИЯ

Сергей Луговской, председатель Законодательной Думы Хабаровского края:

- То, что в бюджете отсутствуют важные социальные позиции, такие как обновление медицинского оборудования, ремонт лечебных учреждений, ремонт дворовых территорий – это недоработка Правительства и министерств. Да, курс нынешнего краевого бюджета на предстоящую трехлетку – оптимизация, сокращение расходов и снижение государственного долга. Депутаты не могли не принять даже такой сложный бюджет, где отсутствуют расходы на важные «социальные» позиции в здравоохранении, образовании, ЖКХ. Все наши чаяния представителям Правительства мы обозначили и при корректировке бюджета будем настаивать на увеличении расходов именно на первоочередные, социальные нужды. Это наша чёткая позиция.

Также спикер краевого парламента отметил, что сократились федеральные средства, перечисленные Хабаровскому краю.

- Это тоже очень тревожный момент, - сказал Сергей Луговской. - Если в прошлом году мы принимали бюджет края на 2018 год с учётом безвозмездных поступлений из федерального бюджета в сумме 27,5 млрд рублей, то сегодня, утверждая бюджет на 2019 год, мы видим цифру 21,3 млрд. Гарантии, что эти деньги к нам вернутся, нет. И мы рассчитываем, что Правительство Хабаровского края в этом направлении активно поработает. Оптимизация краевого бюджета, о которой так много говорили, оказалась болезненной. Цифры всё отражают. Многие позиции пострадали. Мы не согласны с этим, не все сферы можно оптимизировать и сократить. Будем работать с Правительством региона над исполнением бюджета и при первой же возможности его корректировать, - резюмировал Луговской.

Юрий Матвеев, вице-спикер регионального парламента:

- Я хотел бы остановиться на вопросах, которые мы поднимали в течение 2018 года, но они не прозвучали в бюджете 2019 года. Первое – это строительство жилья на селе. Сегодня, по заявлению Правительства края, у нас верстается программа строительства жилья на селе, а сегодня она нигде и никак не прозвучала. Но если мы не будем о ней говорить и закладывать какие-то средства, сложно ожидать ее и в 2020 году. Я не о том строительстве жилья вокруг Хабаровска. Я говорю о тех сельских поселениях, где на протяжении 30 лет ни одного квадратного метра не вводилось.

И второе, мы совершенно свернули – я не побоюсь этого слова – программу газификации населения. Она сегодня точечная и малоподвижная только потому, что там мизерные средства – 80-90 миллионов, не больше. Это деньги, в основном, оплата долгов за выполненные работы по Лазовскому и Вяземскому районам. А больше движения нет. К чему это все привело? К тому, что Газпром на 2019 – 2020 годы не закладывает своих средств по Хабаровскому краю на развитие газификации, потому что мы сегодня не выполняем свои обязательства, которые даем при подписании графиков синхронизации. Должны были газифицировать 15-17 тысяч домовладений, но не выполнили этого. Это серьезная работа, и ее надо начинать восполнять, определять, как мы дальше будем двигаться. Все, кто бывает и на селе, и в городах, знает, что люди спрашивают: а где газификация? Потому что это очень технологично и очень удобно для людей – это не промороженный уголь и дрова зимой, которыми нужно топить круглосуточно.

А вот то, что продумали и поправками скорректировали увеличение средств по селу, – это положительный момент, - отметил Юрий Матвеев. - С учетом федеральных денег мы уходим за миллиард – 1 миллиард 170 миллион рублей. Это та поддержка, которая дает полную надежду, что у нас село в 2019 году начнет работать на том уровне, который мы хотим от него получить.

Заместитель председателя Думы Павел Симигин считает, что при рассмотрении изменений в закон о краевом бюджете на 2019 год уже в первом квартале необходимо предусмотреть увеличение средств на ремонт придомовых территорий, междворовых проездов, благоустройство городов и поселений.

- К сожалению, с этого года в федеральной программе «Комфортная городская среда» могут участвовать далеко не все поселения, поэтому предлагаю держать на контроле вопрос о дополнительных ассигнованиях из краевого бюджета на эти нужды и вернуться к нему при первой же возможности.

Ирина Штепа, председатель постоянного комитета по социальной защите населения и здравоохранению:

- Мы принимаем сегодня закон о краевом бюджете, но обращаю внимание на важнейшую проблему – отсутствие средств на приобретение медицинского оборудования. Для сравнения – на эти расходы в 2016 году было заложено – 540 миллионов рублей, в 2017 году свыше 300 миллионов, в 2018-м – 70 миллионов, а в бюджете 2019 года – ноль рублей. Износ медицинского оборудования зашкаливает, он давно превышает тот процент износа, который есть сегодня в среднем по России – у нас 70 процентов, по России – 56. Капитальный ремонт медицинских учреждений также требует больших расходов по всей территории Хабаровского края – и в городе Хабаровске, и в муниципальных районах. Капитальный ремонт – это уровень состояния сегодня наших больниц и того качества медицинских услуг, которые могут там люди сегодня получать. Я еще раз прошу считать эти расходы при уточнении бюджета в 2019 году как первоочередные, причем это надо делать уже в первом квартале, чтобы успели провести конкурсы на капитальный ремонт. Эти вопросы должны быть первоочередными.

Евгения Арефьева, председатель комитета по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК обратила внимание на проблему, над решением которой депутаты работали в том числе с министерством ЖКХ практически в течение всего последнего года, – это выравнивание тарифов на основные ресурсы жизнеобеспечения для жителей нашего края – тепло, воду, электроэнергию. Не секрет, что в сельскохозяйственных районах края стоимость этих ресурсов в два раза превышает их стоимость в городе Хабаровске.

- Я понимаю так, что при задачах «всемирной экономии» расходов на те или иные нужды об этой проблеме нужно забыть, но хотела бы все же обратить внимание Правительства края на эти вопросы при следующем подходе к бюджету, - сказала Евгения Арефьева.

Зампредседателя комитета по науке, образованию, культуре, спорту и молодежной политике Сергей Сокуренко заострил внимание на снижение трансфертов из федерального бюджета.

- На сегодня межбюджетные трансферты из федерального бюджета оцениваются в объеме 21,3 миллиарда рублей, что на 7,1 миллиарда рублей меньше предыдущего года. Снижение составляет 25 процентов, всё это говорит о том, что оптимизация краевого бюджета, о которой так много говорится, может привести к тому, что участие в федеральных программах становится достаточно сложным, - заметил Сергей Сокуренко. - Но мы помним, что есть и еще один момент, который зафиксирован в Постановлении Правительства Российской Федерации № 999, определяющем правила формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. В Постановлении предусмотрено не только формирование и участие субъекта, но и некие штрафные санкции за неисполнение целевых показателей». Он предложил Правительству Хабаровского края по отраслевому признаку провести совместную работу, чтобы как минимум достичь по федеральным трансфертам уровень 2018 года, и, как максимум, выправить целевые показатели, которые «сидят» в каждой конкретной программе. «Главная задача в исполнении всех целевых показателей, а это сегодня, как мне кажется, лежит на поверхности – улучшение жизни каждого жителя Хабаровского края. Именно к этой цели все мы стремимся, - подчеркнул депутат.

Председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской, подводя итоги обсуждения законопроекта «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», попросил членов Правительства учесть предложения депутатов при возможных корректировках краевого бюджета.