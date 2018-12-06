«Если проголосовали «за», обсуждать здесь нечего»: Сергей Фургал прокомментировал мнения депутатов о бюджете Хабаровского края

Законопроект «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 5 декабря на внеочередном заседании рассмотрела Законодательная дума Хабаровского края. Документ был принят большинством голосов – за него проголосовали 24 депутата из 26 присутствовавших.

После парламентарии раскритиковали главный финансовый документ, указав на целый ряд его недостатков и выразив надежду, что все они будут устранены и скорректированы.

Сегодня свое мнение по этому поводу высказал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал:

- Бюджет принимает дума, принимают депутаты. При принятии бюджета есть три этапа: первое, второе и третье чтение. Если депутатам что-то не нравится в бюджете, в процессе чтений они вносят свои поправки и голосуют. Я вообще считаю, если вы поправки не вносили и в третьем чтении проголосовали за бюджет, то обсуждать здесь нечего. Что касается экономии денежных средств и сокращения, это касается только чиновничьего аппарата. Я сразу сказал к этому готовиться. Можно кричать, можно ругаться, но те расходы, которые мы сегодня несем на чиновников, недопустимо высоки и будут сокращены на 1 млрд рублей. Что касается социальной сферы, медицины, спорта, образования и других защищенных статей, я говорил и говорю – ни одной копейки мы на эти цели сокращать не будем. Уже произошло увеличение выделения средств на сельское хозяйство, как минимум на 200 миллионов рублей, разработана программа, что позволит нам сделать качественный рывок в будущем.

Глава региона также подчеркнул, что здравоохранение и образование тоже не останутся без внимания и резюмировал: «Деньги нужно тратить грамотно, чтобы они работали на благо жителей Хабаровского края».

- Всем известно, что когда принимается бюджет на очередной финансовый год, федеральных денег всегда меньше, - отметил Александр Кацуба, министр финансов Хабаровского края. - Если взять, например, 2018 год, то мы принимали закон с 17 миллиардами, а заканчиваем этот год с 28 миллиардами. На сегодняшний день мы принимаем закон с 21 миллиардом рублей федеральных денег, но мы работаем и должны добиться из федерального бюджета не меньше 28 миллиардов. Еще один момент - на медицину в процессе исполнения в 2019 году мы получим федеральные деньги на ремонт, на оборудование, и в процессе уточнения бюджета мы с точки зрения софинансирования укрепим своими деньгами краевыми, таким образом, не менее 500 миллионов рублей дополнительно мы встроим в нашу бюджетную модель на 2019 год.