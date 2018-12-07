Лаборатория анализов «Юнилаб» в Хабаровске: современные исследования на высоком уровне

Независимая лаборатория «Юнилаб» является одним из основателей рынка лабораторной диагностики на Дальнем Востоке и более 15 лет прочно занимает лидерские позиции. По официальным данным «Юнилаб» входит в Tоп-25 частных медицинских лабораторий РФ.

Лаборатория «Юнилаб» располагает самой большой сетью медицинских офисов на Дальнем Востоке и в Прибайкалье, включая Хабаровский, Приморский и Камчатский края, Амурскую, Сахалинскую, Магаданскую, Еврейскую автономную и Иркутскую области - 90 медицинских офисов «Юнилаб» обслуживают более одного миллиона клиентов в год.

В городе Хабаровске расположена собственная современная клиническая лаборатория «Юнилаб», в которой ежедневно проводится более пяти тысяч исследований. Лаборатория оснащена современным и высокоточным оборудованием от ведущих мировых производителей.

Компания выполняет более 1500 видов медицинских исследований, включая общеклинические исследования, биохимический анализ крови, гормональные, генетические, иммунологические, микробиологические, гистологические, онкоцитологические исследования, диагностику вирусных и паразитарных инфекций, ИФА и ПЦР-диагностику, определение лекарственной непереносимости.

Помимо лабораторных исследований, в медицинских офисах «Юнилаб» можно пройти ультразвуковую диагностику, электрокардиографию, получить бесплатную консультацию врача по расшифровке анализов, а также записаться на прием к врачам разных специальностей.

В наших офисах ведут прием врачи высшей категории:

Людмила Леонидовна Лапченко, врач акушер-гинеколог со стажем работы более 30 лет. Основной принцип работы Людмилы Леонидовны - индивидуальный комплексный подход к обследованию и лечению каждой пациентки, в зависимости от ее возраста, состояния здоровья и сопутствующих заболеваний.

Елена Анатольевна Юрасова, врач акушер-гинеколог высшей категории, доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО ДВГМУ МЗ РФ. Стаж работы - более 15 лет. Елена Анатольевна по праву считается одним из ведущих экспертов в области акушерства и гинекологии в ДВФО. За плечами этого специалиста огромный опыт работы, сотни женщин, вылеченных от бесплодия и прочих гинекологических заболеваний, а также матерей, довольных рождением здоровых малышей.

УЗИ-диагностику проводят известные в городе врачи - Александра Владимировна Авясова и Александр Алексеевич Лапченко, врачи функциональной диагностики, высшей категории, с опытом работы более 30 лет.

Адреса медицинских офисов «Юнилаб» в Хабаровске:

ул. Карла Маркса, 96 А

ул. Шеронова, 10

ул. Лермонтова, 52

ул. Краснореченская, 57

ул. Краснореченская,163

ул. Большая, 92

ул. Суворова, 32

ул. Муравьева Амурского, 26

ул. Краснореченская, 191

ул. Тихоокеанская 201 В

ул. Серышева, 52

ул. ДОС, 40

ул. Ленина, 74

ул. Калинина, 122

ул. Шелеста, 83

Телефон справочной службы: 8 (4212) 37-71-41, 8-800-555-55-69.