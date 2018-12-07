2018-12-10T04:30:18+03:00
Здоровье

Специалисты по слуху «Аудионика». Ваш слух - наша забота!

Специалисты по слуху «Аудионика» вот уже более десяти лет помогают слышать жителям Хабаровска и еще 14 городов Сибири, Хакасии и Дальнего Востока
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Используя передовой опыт, сурдологи, аудиологи и сурдоакустики «Аудионики» способны компенсировать практически любое снижение слуха. За все время работы специалисты по слуху «Аудионика» помогли вновь услышать мир более 12 000 человек!

В своей работе специалисты по слуху используют только современное аудиологическое оборудование и сотрудничают с производителями технологий в области слухопротезирования мирового уровня. Эксперты клиники проходят регулярное обучение и становятся участниками и спикерами научных конференций, посвященных вопросам слуха в России и за рубежом.

Миссия специалистов по слуху «Аудионика» - помощь всем слабослышащим людям, ведь хорошо слышать и уверенно общаться - это очень важно для каждого.

В клинике слуха«Аудионика» можно пройти детальную диагностику слуха, провести тональную пороговую аудиометрию даже совсем маленьким детям, подобрать и настроить современные цифровые слуховые аппараты. Инженерный отдел клиники обеспечивает сервисное сопровождение и гарантийное обслуживание.

Также специально для выезда в отдаленные районы Хабаровского края, у специалистов по слуху «Аудионика» есть специализированный транспорт - «Слухмобиль», который может доставить экспертов туда, где они нужнее всего.

Помогать людям - вот призвание каждого специалиста по слуху «Аудионика»!

ЛО-25-01-004403

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