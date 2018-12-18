2018-12-18T11:47:42+03:00
Общество

«Миллиарды тратим на себя, а ребенку - чай с булочкой»: Сергей Фургал раскритиковал систему школьного питания в Хабаровском крае

Чтобы обеспечить всех детей одинаковым завтраками и обедами, Сергей Фургал намерен лишить премий чиновников и сократить им зарплаты
Элина ОГАНЕСЯН
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«Миллиарды тратим на себя, а ребенку - чай с булочкой»: Губернатор Хабаровского края «заглянул в рот» школьному питанию«Миллиарды тратим на себя, а ребенку - чай с булочкой»: Губернатор Хабаровского края «заглянул в рот» школьному питаниюФото: Евгения ГУСЕВА
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В правительстве Хабаровского края глава региона провел аппаратное совещание с министрами. На повестке дня среди прочих обсуждался проблемный вопрос питания детей в школах.

По правилам все дети, которые находятся в школах больше 3,5 часов, должны быть обеспечены горячими завтраками и обедами. У нас в регионе 71% школьников питается за счет родителей, остальные - льготная категория. Затраты взрослых компенсируются за счет регионального и муниципального бюджетов. Размер финансовой помощи утвердили еще в 2013 году.

- Краевой бюджет выделяет в школы южных районов - 16 рублей, в северных - 26 рублей в день на одного ребенка, - рассказывает Алла Кузнецова, министр образования и науки Хабаровского края. - Район имени Лазо, Ульчский район вообще не выделяют дополнительных средств. Горячее питание обходится в день на одного ребенка в 119 рублей, льготникам - 96 рублей.

Однако такая система губернатора региона, мягко говоря, удивила.

- Мы детей по-разному кормим? Это как вообще возможно? Мы вообще понимаем, что мы делаем? - задает риторические вопросы Сергей Фургал. - Наведите порядок, разберитесь, потому что это позорище. Стыдно слышать просто. Одного ребенка мы кормим за 119 рублей, а другого за 96 рублей. А потом мы удивляемся, почему дети в школах так себя ведут.

Разумеется, и в этом вопросе все упирается в деньги. Однако, по мнению главы региона, на первое место нужно поставить проблему, а то, что детей, чьи родители зарабатывают по-разному, кормят по двум меню - проблема.

- А что если, родители не могут заплатить? Дети идут кушать, а он сидит за партой? Ему не положено кушать? А если родители не доплатили, то дети едят чай и булочку. 11 миллиардов тратим на себя, а ребенку - чай с булочкой, - вспомнил Сергей Фургал о тратах на аппарат правительства, которые собирается сократить. - Ну самими не стыдно? Экономить за счет самых бедных.

Министр образования и науки в разговоре с «КП»-Хабаровск» отметила, что ежегодно на детское питание из краевого бюджета выделяется порядка 106 миллионов рублей. А меню у школьников разное не из-за выделения финансовой компенсации, а по медицинским показателям, согласно которым школьников и кормят.

В итоге глава региона заявил, для того, чтобы восполнить пробелы в выделении денег на детское питание, всех глав районов и членов правительства лишат премий. Дальше последуют сокращения заработных плат чиновников и депутатов.

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