2018-12-18T11:47:42+03:00
Происшествия

На Сахалине выпившие парни катались на машине, провалились под лед и утонули

Следователи проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии
Элина ОГАНЕСЯН
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На Сахалине выпившие парни катались на машине, провалились под лед и утонулиНа Сахалине выпившие парни катались на машине, провалились под лед и утонулиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Двое сахалинцев 1996 и 1994 года рождения ночью 15 декабря поехали кататься на машине. Молодые люди развлекались между озерами Большой и Малый Чибисан в районе села Озерское. Утром никто из них домой не вернулся, и родственники забили тревогу. Сутки поисков не привели ни к каким результатам. Лишь на второй день стало ясно, что финал истории будет трагичным.

Один из местных жителей обратил внимание на огромную прорубь на водоеме. Он был покрыт подозрительно тонким слоем льда. 17 декабря на дно озера погрузились водолазы, живущие неподалеку. Там они нашли машину «Мазда-Лантис», а в салоне пропавших парней. К сожалению, шанса выжить у них не было. Есть сведения, что оба погибших были в состоянии алкогольного опьянения.

Следственный комитет по данному факту проводит проверку.

- В целях установления причины смерти трупы молодых людей направлены в морг, - рассказывает представитель СУ СК России по Сахалинской области. - Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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