2018-12-21T04:12:05+03:00
Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,3 у берегов Камчатки: в регионе сняли угрозу цунами

Последний раз столь мощные толчки были зарегистрированы в Камчатском крае в прошлом году
Александра ШОПЕНКО
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Землетрясение магнитудой 7,3 у берегов Камчатки: в регионе сняли угрозу цунамиЗемлетрясение магнитудой 7,3 у берегов Камчатки: в регионе сняли угрозу цунамиФото: Борис КОКУРИН
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В 5:02 утра по камчатскому времени жители полуострова почувствовали подземные толчки. Эпицентр землетрясения магнитудой 7,3 был зарегистрирован в районе Командорских островов. Сейсмособытие застало врасплох жителей трех населенных пунктов региона.

- В эпицентральной зоне сильного землетрясения зарегистрировано уже свыше десяти афтершоков (повторных сейсмических толчков – ред.), самый сильный из них имел магнитуду 5,9. В июле 2017 года уже было зарегистрировано мощное сейсмособытие магнитудой 7,7, - отметила Елена Семенова, начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск».

Сильнее всего потрясло жителей села Никольское - эпицентр землетрясения находился в 87 километрах юго-западнее населенного пункта. Из-за подземных толчков в пять баллов у людей в домах открывались дверцы шкафов и падали небольшие плохо закрепленные предметы.

- Землетрясение было мощным и, как нам показалось, продолжительным. Первый толчок был сильный и продлился примерно секунд 40. Затем произошла серия толчков, но уже меньшей силы. Разрушений землетрясение не принесло, трещин в зданиях нет, все учреждения работают в штатном режиме, - рассказала Светлана Арнацкая, глава Алеутского района.

Ощущалось сейсмособытие и в столице региона - сила подземных толчков составила один-два балла. Жителей Усть-Камчатска потрясло на два-три балла.

На всякий случай была объявлена угроза цунами для тихоокеанского побережья Камчатки и северных Курил. Позже она была снята. Как сообщает пресс-служба краевого главка МЧС России, во всех населенных пунктах, где ощущались подземные толчки, завершено обследование зданий. Разрушений и повреждений не обнаружено. Жертв нет.

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