Повторные землетрясения продолжаются у берегов Камчатки

Восточное побережье полуострова продолжает сотрясать после сильного землетрясения, которое произошло в минувшую пятницу. Напомним, 21 декабря между Командорскими островами и Камчаткой была зарегистрирована сейсмоактивность магнитудой 7,4.

- С момента главного толчка было зарегистрировано 37 афтершоков магнитудой больше четырех. Самый сильный произошел спустя 18 минут и имел магнитуду 5,9. Еще один афтершок подобной силы был зарегистрирован спустя сутки после основного землетрясения, - рассказала Елена Семенова, начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск».

Мелкие повторные землетрясения специалисты подсчитать затрудняются. По разным подсчетам, их число варьируется от нескольких сотен до тысячи и более. Последний афтершок зарегистрирован ночью 23 декабря.

Обычно сейсмическая активность после землетрясения, как отмечают специалисты, продолжается довольно продолжительное время. Не исключено, что могут возникнуть и сильные подземные толчки, но магнитудой меньше, чем основное сейсмособытие.