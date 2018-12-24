2018-12-24T04:41:28+03:00
Происшествия

Повторные землетрясения продолжаются у берегов Камчатки

Самый сильный подземный толчок достиг магнитуды 5,9
Александра ШОПЕНКО
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Повторные землетрясения продолжаются у берегов КамчаткиПовторные землетрясения продолжаются у берегов КамчаткиФото: Борис КОКУРИН
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Восточное побережье полуострова продолжает сотрясать после сильного землетрясения, которое произошло в минувшую пятницу. Напомним, 21 декабря между Командорскими островами и Камчаткой была зарегистрирована сейсмоактивность магнитудой 7,4.

- С момента главного толчка было зарегистрировано 37 афтершоков магнитудой больше четырех. Самый сильный произошел спустя 18 минут и имел магнитуду 5,9. Еще один афтершок подобной силы был зарегистрирован спустя сутки после основного землетрясения, - рассказала Елена Семенова, начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск».

Мелкие повторные землетрясения специалисты подсчитать затрудняются. По разным подсчетам, их число варьируется от нескольких сотен до тысячи и более. Последний афтершок зарегистрирован ночью 23 декабря.

Обычно сейсмическая активность после землетрясения, как отмечают специалисты, продолжается довольно продолжительное время. Не исключено, что могут возникнуть и сильные подземные толчки, но магнитудой меньше, чем основное сейсмособытие.

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