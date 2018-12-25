В Петропавловске-Камчатском отменили занятия в школах из-за циклона

Сильный снег и мощный ветер до 16 метров в секунду обрушились на Камчатский край в ночь на вторник. Разгул стихия в полной мере ощутили жители регионального центра,местные власти оперативно приняли решение отменить занятия в школах - и в первую, и во вторую смену.

- Также отменены занятия в учреждениях дополнительного образования. Детские сады продолжают работать в прежнем режиме, - сообщили в администрации Петропавловска-Камчатского. - Все новогодние мероприятия рекомендовано перенести на четверг и пятницу этой недели.

Напомним, еще вчера в регионе объявили штормовое предупреждение и сообщили о лавинной опасности. Как уточняют в региональном главке МЧС России, сход снежных масс в горах возможен с 25 по 27 декабря в нескольких районах: Петропавловске-Камчатском, Усть-Большерецком, Елизовском (особенно врайоне бассейна реки Паратунка), Соболевском, Быстринском, Мильковском и Усть-Камчатском. Также сход вероятен с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов. Лавинная опасность объявлена и на территории Кроноцкого заповедника.

Туристам, спортсменам, охотникам и всем, кто работает и находится в горах спасатели порекомендовали принять дополнительные меры безопасности и держаться в эти дни подальше от лавиноопасных склонов.

СОВЕТЫ МЧС

Основные правила поведения в районах схода лавин:

- Не выходите в горы в снегопад.

- Находясь в горах, следите за погодой.

- До выхода в горы узнайте места возможного схода снежных лавин в районе своего маршрута.

- Отправляясь в горы, обязательно возьмите с собой лавинный датчик (он же бипер, он же трансивер, он же лавинный маячок) - это прибор, предназначенный для поиска людей в лавинах. Бипер имеет режим передачи сигнала и режим поиска. Главное, разберитесь, как им пользоваться до того, как уйти в горы.

- Избегайте мест возможного схода лавин. Чаще всего это склоны крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев - более 20. При крутизне склона более 45° лавины сходят практически при каждом снегопаде.

Если встреча со снежной лавиной все же произошла:

- Если лавина пришла в движение недалеко от человека и нет возможности уйти, необходимо быстро закрепиться на месте с помощью лыжной палки, ледоруба, воткнув их в снег. Расположить тело вдоль пути движения снега, пропуская его мимо себя.

- Если лавина оторвалась далеко от человека и есть несколько секунд до её прихода, необходимо незамедлительно покинуть опасную зону и уйти в укрытие, например за выступом скалы.

- Если лавина все же захватила человека, необходимо защитить органы дыхания от снежной пыли: закрыть нос и рот шарфом, шапочкой, рукавицами, попытаться расположить тело вдоль снежного потока и удержаться на поверхности снежной массы, двигая руками и ногами, делайте плавательные движения.

- Если удержаться на поверхности не удалось, и вы оказались под снегом, то постарайтесь сгруппироваться, согнув колени и закрыв лицо руками, прикрыв рот и нос.

- Почувствовав, что лавина остановилась, постарайтесь расправиться и отодвинуть снег от лица, создав воздушную полость для дыхания вокруг своей головы. Далее необходимо сделать быструю попытку самостоятельно выбраться из снежного плена, пока снег не затвердел. Постарайтесь определить, где верх-низ и быстро выбирайтесь, перемещая снег под ноги и утаптывая его; экономьте силы, переборите желание уснуть.

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