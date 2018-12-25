2018-12-25T07:06:01+03:00
Общество

Ученые предполагают, что в Хабаровском крае не было падения метеорита

Пока самое логичное объяснение случившегося - оползень
Мария ИГНАТЬЕВА
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Ученые предполагают, что в Хабаровском крае не было падения метеоритаУченые предполагают, что в Хабаровском крае не было падения метеоритаФото: Социальные сети
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Хабаровский край 24 декабря оказался в центре научно-исследовательских новостей. По неизвестным причинам в Верхнебуреинском районе обвалилась часть сопки, которая стоит у берегов Буреи. На реку буквально обрушился щебень, песок и часть деревьев, перекрыв ее русло. Местные жители тут же заявили «На сопку упал метеорит!», а после этого особо любопытные начали паломничество к месту «крушения». Туда выехали из специалисты МЧС вместе с геологами и специалистами из местного института Тектоники и Геофизики. Однако эксперты уже сейчас, даже не побывав на месте, вторят друг другу, что никакой метеорит на сопку не падал. Если бы с неба рухнул космический камень, жители ближайшего поселка Чекунда точно почувствовали бы это.

- Сейсмический мониторинг показал, что с 9 декабря по настоящее время не было зафиксировано в том районе никаких землетрясений. Чтобы вызвать такие изменения рельефа, подземные толчки должны были быть очень сильными, их бы почувствовали люди. У этого случая нет тектонический природы. Вероятно, это была сель или оползень, - предполагает Елена Семенова, начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск».

Важно понимать, что даже при сильной минусовой температуре эти природные явления могут случиться. Судя по фотографиям со спутников, обрушение сопки произошло в период с 9 по 12 декабря, а в этот период в районе Чекунды температура воздуха опускалась до -36 градусов. Но, как объясняют специалисты, под землей, на глубине от 3 метров, грунт намного теплее, чем на поверхности. А судя по кадрам с места событий, и тому масштабу, разрушился слой на десятки метров, поэтому версии с оползнем или селью не такие уж и маловероятные.

Конечно, хочется верить в падение метеорита. Этот вариант более романтизирован, но скорее всего все намного приземленнее, чем думают местные жители. Но есть и третья версия: падением с неба части ракеты. Но пока никаких обломков найти не удалось. Этим будут заниматься специалисты, которые сегодня днем вылетели на местность.

Метеорит, оползень или часть ракеты: В Хабаровском крае что-то упало с неба и разбило вершину сопки.Автор: социальные сети! другой источник

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