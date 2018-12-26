«Ты так долго меня мучил и так быстро умер»: В Хабаровске пенсионерка убила и расчленила сына, но избежала тюрьмы

ГОДЫ СТРАДАНИЙ

Случилось все в конце лета этого года. Эта история могла бы стать сценарием для какого-нибудь жуткого фильма ужасов. Ночь. Возле одного из подъездов многоквартирного дома в Хабаровске стоит 62-летняя женщина, а в руках у нее мусорные пакеты неестественного размера. Как и бывает в страшных фильмах, внутри - человеческие части тела, но не кого-то постороннего, а ее родного сына.

Тот роковой день начинался, как обычно. В общем то они все были похожди друг на друга. Бывший бухгалтер Лариса (имя изменено - прим. ред. ) жила вместе со своим безработным и бездетным сыном. Уборка, готовка, походы по магазинам за продуктами. Помощи от родственника не было никакой. 42 года, а бездельничал, как школьник. К тому же, вместо благодарности он ежедневно выпивал, а затем унижал и избивал мать. Издеваться над ней доставляло ему неествественное удовольствие.

Тут сработал накопительный эффект. Во вторник 21 августа пенсионерка не выдержала. В очередной раз сын избил ее, а когда она -захотела сбежать, мужчина прищемил ей руку дверью со всей силы.

Секунда и он лежит на полу, а в руках у нее чугунная сковородка. Женщина несколько раз ударила ею по голове сына. Сперва он лежал и хрипел, затем и вовсе замолк. Как полагают следователи, он скончался от закрытой черепно-мозговой травмы. Но это же не простое убийство, поэтому на этом все не закончилось.

БОЛЬ ЗА БОЛЬ

Сидя рядом с мертвым сыном, Лариса подумала: «Горбуша, ты так долго мучил меня и так быстро умер» (это вырезка из показаний обвиняемой). Именно так женщина называла своего сына. За многолетние страдания она решила причинить и ему такую же боль, не осознавая, что мужчина уже мертв. Схватила нож и воткнула в его тело. О количестве ударов до сих пор неизвестно. Сосчитать их было невозможно. После того, как измученная сыном мать легла спать, она решилась на поистине жуткий шаг.

Проснувшись, первое, что она увидела - кровавую картину со своим ребенком, который уже сутки не дышал. Понимая, что от тела нужно как-то избавиться, Лариса отправилась в магазин. Там она купила болгарку и вернулась домой. Старательно она принялась разделывать своего сына. Сняла с него кожу, отделила все его конечности от туловища, вытащила органы и аккуратно сложила все в тазы. Затем все это она поместила в полиэтиленовые мусорные пакеты.

«Ты так долго меня мучил и так быстро умер»: В Хабаровске пенсионерка, которая убила сына и пыталась выбросить его тело по частям, избежала тюрьмыФото: СУ СК России по Хабаровскому краю

23 АВГУСТА - ТРЕТИЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ УБИЙСТВА

По всей видимости, после расчленения, Лариса была в тупике и не понимала, что ей делать дальше. 23 августа она обратилась в больницу с болями в области руки, после потасовки с сыном. Ее кладут на лечение. Все это время части тела мужчины находятся в ее квартире.

По поведению пациентки никто не смог догадаться, что несколько дней назад она жестоко истязала своего мертвого родственника. Вела себя как обычно.

«ЗАПАХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

Прошла неделя. Никто о пропаже мужчины не заявлял, поэтому логично, что сотрудники органов не проводили расследование.

Обратно в реальность Ларису вернул телефонный звонок. Обеспокоенная соседка решила поинтересоваться, почему из ее квартиры доносится такой отвратительный запах. Август. Жара. Можно только представить какое зловоние там царило. Ларисе пришлось сбежать из больницы, чтобы соседка ничего не заподозрила.

27 августа. Приехав домой, она сказала соседке, что запах из-за поломки трубы, которую уже давно нужно поменять. Мол повода для беспокойства нет. И снова она оказалась один на один с пакетами, внутри которых части тела ее сына. Тогда она поняла, что нужно заказать такси и вывезти труп подальше, чтобы никто ни о чем не догадался.

Вместе с пакетами она вышла и, стоя у подъезда, ждала машину. Водитель поинтересовался о содержимом пакета. Женщина не растерялась ответила, что протухло мясо медведя, поэтому решила его выбросить. Однако требование отвезти пакеты ему самому заставили его заволноваться. Но в итоге он согласился. Сперва ему пришлось поехать до ближайшего банкомата, чтобы снять деньги с карты клиента.

«Ты так долго меня мучил и так быстро умер»: В Хабаровске пенсионерка, которая убила сына и пыталась выбросить его тело по частям, избежала тюрьмыФото: СУ СК России по Хабаровскому краю

За всем происходящим, как оказалось, наблюдала, та самая соседка. Увидев эти огромные пакеты, она вызвала полицию. Ларису задержали прямо возле ее дома с поличным.

В ТЮРЬМУ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ ИЛИ КЛЕТКА БЕЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». От деталей преступления кровь в жилах стынет. Усомнившись в том, что такое могла совершить мать со своим сыном, в Хабаровске собрали консилиум психологов и психиатров. В итоге выяснилось, что Лариса была в состоянии аффекта, вызванного сильным душевным волнением. Притом длительным. Поэтому дело рассматривалось в особом порядке. Без свидетелей и дачи показаний.

- Центральным районным судом в отношении пенсионерки вынесен обвинительный приговор и ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 11 месяцев, с установлением запретов выезжать за пределы Хабаровска, не изменять место жительства без согласия надзорных органов, не посещать места массовых и иных мероприятий, не покидать место жительства с 21:00 до 06:00, - рассказала «КП»-Хабаровск» Екатерина Понкратова, старший помощник прокурора. - Признаться честно, за 15 лет работы, такого случая не было.

Приговор пока не вступил в законную силу. Но это лишь формальность. Вряд ли кто-то захочет обжаловать такое гуманное решение суда.